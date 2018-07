Kinder tragen ihre Sträuße zum Altar

An Mariä Himmelfahrt, 15. August, werden seit Jahrhunderten in den Gottesdiensten Kräuter und Blumen geweiht. Die Kräuterbüschel sollen der Überlieferung nach den Segen ins Haus tragen und vor Unwetter und Feuer bewahren. In Westerheim feierten Gläubige am Samstag die "Aufnahme Mariens in den Himmel".

Die Feierstunde am Samstagabend in der Christkönigskirche umrahmte die Chorgemeinschaft "Eintracht" Westerheim unter Leitung von Fritz Kneer mit einigen Liedern. Mit dabei bei der Messfeier waren auch einige Kinder, die am Samstag auf Einladung des Homöopathischen Vereins um Helke Inthof Kräuter und Blumen gesammelt und einen Weihestrauß gemacht hatten. Am Ende des Gottesdienstes segnete Pfarrer Ritter aus Ulm diese "Weihbüschel" wie auch die der anderen Gottesdienstbesucher. In die Sträuße werden unter anderem Heilkräuter wie Kamille, Pfefferminze, Schafgarbe, Johanniskraut, Baldrian, Tausendgüldenkraut, Holunder und Wermut sowie Getreide und Blumen gebunden. Die heilige Maria, die Gottesmutter, sei und bleibe für die Christen ein Vorbild auch über ihren Tod hin\-aus, sagte Pfarrer Ritter in seiner Predigt. Er verwies auch auf die Schönheit der Natur gerade an sonnigen Sommertagen und dankte für die gute Getreideernte in diesem Jahr.