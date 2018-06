Kinder schuften auf Acker

„Pommes sind im ursprünglichen Zustand nicht eckig und gefroren“, sagt Manfred Rehm, Vorstand des Westerheimer Albvereins. Das würden viele Kinder nicht wissen. Deshalb beschloss er nach der Idee von Silke Kneer von der Familiengruppe des Vereins mit Kassiererin Ute Rehm, Mädchen und Jungen zu zeigen, woraus denn Pommes gemacht sind.

Heraus kam eine Kartoffelaktion, die gestern ihren Auftakt fand. Wie viel Arbeit in so einem Kartoffelacker steckt, dies mussten Torben, Lasse, Luis, Anna, Luca und Lorena feststellen, als sie mit Hacken bewaffnet ihre Kartoffel der Sorte Granola begeistert in die Erde brachten. Albvereinsmitglied Alfred Rauschmaier hatte für die fleißigen Helferlein zwei Reihen vorbereitet, Kartoffeln auf seinen Traktor geladen und erklärte mit dem Albvereinsvorstand, wie gearbeitet werden musste.

Ernte im Herbst

Um gleichmäßige Abstände zu erhalten, legten die Anwesenden ein Maß auf dem Boden gruben im Abstand von 30 Zentimetern mit der Hacke je eine Kartoffel ein. „Daraus treiben Wurzeln und Blätter aus, und später bekommt die Mutterkartoffel unter der Erde Kinder“, erklärte Ute Rehm. Diese „Kartoffel-Kinder“ wollen die Teilnehmer der Pflanzaktion im Herbst auch ernten. Vorher stehen aber weitere Arbeitseinsätze an.

Dieser war gestern allerdings äußerst steinig und Rauschmaier musste die Kinder davon abhalten, die Steine aufzusammeln „Sie sind gut als Wärmespeicher“, betonte er.

Auch von Kartoffelkrankheiten wie der Kraut- und Knollenfäule oder von den gefräßigen Kartoffelkäfern und deren Bekämpfung erzählte der Landwirt: „Wenn wir nicht spritzen, bekommen unsere Kartoffeln braune Stellen und faulen.“

Zur nächsten Aktion treffen sich die Helfer im Juni wieder. Mit Hacken bestückt rücken sie dem Unkraut zu Leibe.