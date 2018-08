Kinder lernen Umgang mit Kleintieren

26 Jungen und Mädchen haben im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Westerheim den Kleintierzuchtverein besucht. Unter dem Motto „Feder und Haar“ stand das Angebot der Kleintierzüchter Westerheims, das zum Auftakt des Sommerfests und der Jungstierschau Anfang August stattgefunden hat.

Der Vereinsvorsitzende Peter Knupfer begrüßte die interessierten Kinder und stellte ihnen zunächst den Verein vor. Er legte dar, was das Ziel des Vereins bei der Aufzucht der Tiere ist. Zusammen mit den jugendlichen Mitgliedern Johannes Mittermaier, Fabian Tritschler, Björn Tritschler und Tobias Tritschler führte dann Peter Knupfer die jungen Gäste durch die Zuchtanlage am Pfählerweg, aber auch durch das Vereinsheim.

Stallungen und Häuser

Sie erfuhren, dass der Kleintierzuchtverein seine Stallungen um zwei Häuschen erweitern möchte und eine Genehmigung seitens der Gemeinde bereits vorliege. Die zwei geplanten Kleintierställe befinden sich auf dem Areal der bestehenden Kleintierzuchtanlage auf gemeindlichem Grundstück in Richtung Heuberghöfe. Jetzt wartet der Verein noch auf die Genehmigung seitens des Landratsamts, und dann soll der Bau losgehen. Vor allem mit Eigenleistungen sollen die neuen Gebäude errichtet werden.

Die Kinder lernten viel, was beim Umgang mit Kleintieren zu beachten ist und erlebten hautnah Puten, Gänse, Hühner, aber auch Kaninchen und Hasen. Informationen gab es auch was Fütterung, Pflege und Aufzucht angehen. Tipps gab Peter Knupfer zudem zur Krallenpflege der Kaninchen. Die jungen Urlauber durften ihre eigenen Tiere mit zu dem Ferienprogrammpunkt mitbringen, was acht Kinder taten. Die Kaninchen wurden dann hinsichtlich des Fells, der Krallen und des äußeren Erscheinungsbilds bewertetet.

Preise für Wettbewerb

Sie verteilten Preise und die 26 interessierten Gäste durften sich noch mit einer Currywurst und Pommes sowie einem Getränk stärken. Der schöne und erlebnisreiche Besuch beim Kleintierzuchtverein endete mit einem Malwettbewerb. Da wurde emsig gemalt und es entstanden farbenprächtige Tierbilder. Diese wurden von den Festbesuchern bewundert. Die Kinder erhielten viel Lob für ihre kleinen Kunstwerke.

Schon seit Jahren beteiligt sich der Kleintierzuchtverein am Ferienprogramm der Gemeinde mit einem Beitrag, der alle Jahre wieder bei den jungen Urlaubern sehr gut ankommt. „Die Tier locken und das freut uns“, erklärt Vorsitzender Peter Knupfer, der mit seinem Team die Kinder gerne zu Gast hatte.