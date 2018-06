Kinder kommen als Feuerwehrleute und schreien „Wasser marsch“

Die Freiwillige Feuerwehr Westerheim hat im vergangenen Jahr ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 erhalten. Aus diesem Grund marschierten die Jungen und Mädchen des katholischen Kindergartens Arche Noach und des Hauses für Kinder am „Glombiga Doschdeg“ als Feuerwehrmänner auf und ließen als Schlachtruf neben „Stelza hoi“ auch „Wasser marsch“ erklingen. Mit im Gepäck hatte sie ein gebasteltes Feuerwehrauto aus Pappe, in dem Pfarrer Karl Enderle und Bürgermeister Hartmut Walz ihre Runden drehen durften. Doch zuvor mussten Pfarrer und Schultes Jack, Handschuhe und Gürtel anlegen und einen Helm mit Blaulicht aufsetzen, um auch als echte Wehrmänner auszusehen. Mit einer Feuerwehrgymnastik und dem Gedicht „Es brennt, es brennt, Hilfe, Hilfe 112, Feuerwehr komm schnell herbei“ begannen die heiteren Spiele für den Schultes und seinen Kameraden Karl. „Die Leiter hoch, den Schlauch heraus und schnell ist unser Feuer aus“, sagten die Kinder und dann ging es los. Pfarrer und Schultes fuhren im Feuerwehrauto vorwärts und rückwärts und zielten mit einem Wasserschlauch auf eine „Flammenwand“. Mit dem Feuerwehrlied „Wir löschen jeden Brand“ und der Übergabe eines Holzbretts nebst Feuerwurst und Löschzwerg an die beiden erfolgreichen Wehrmänner endete das nette und heitere Spektakel auf dem Hof zwischen Kirche und Pfarrhaus, das viele Eltern und Zuschauer verfolgten.