Kinder der Arche Noach erleben den Wald

Rund 60 Kinder der Arche Noach haben mit ihren Erzieherinnen am Donnerstag und Freitag zwei erlebnisreiche Tage im Wald verbracht. Mit ihren neu angeschafften Bollerwägelchen - dank einer Spende des Lionsclubs Blaubeuren-Laichingen - zogen die Jungen und Mädchen morgens von ihrem Kindergarten über den Sellenberg in Richtung Pfählerweg und dann in den Wald in Richtung Menzentäle. Dort bauten sich die Kinder ein Tepee-Indianderzelt aus vielen Zweigen, Ästen und Sträuchern sowie ein Waldsofa aus Laub und weichem Moos. In ihrem Lager vesperten und vergnügten sich die Kinder. Waldspiele standen auf dem Programm und die Kinder erfuhren viel von den verschiedenen Bäumen und seinen Tieren sowie von der ökologischen Bedeutung des Waldes. Zu den unterschiedlichen Jahreszeiten sollen die Jungen und Mädchen der Arche Noach den Wald kennenlernen. So ist auch im Winter, wenn Schnee liegt, eine Exkursion geplant. Die nächste größere Aktion im katholischen Kindergarten von Westerheim bildet das Martinsfest in November.