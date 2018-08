Kinder aus Westerheim genießen Trip nach Tripsdrill

„Kommt mit nach Tripsdrill“ war ein Angebot im Sommerferienprogramm der Gemeinde Westerheim überschrieben. 39 Kinder folgten der Einladung und fuhren mit nach Tripsdrill – bei Bönnigheim und Cleebronn unweit von Bietigheim-Bissingen gelegen.

Der Park bietet rund 100 Attraktionen von rasanten Achterbahnen und Badewannen-Fahrten über wilde Wasserschussfahrten und Waschzuber-Rafting bis zu einem „Gaudi-Viertel“ und einem überdimensionalen Indoor-Spielzimmer. Zu dem 1880 gegründeten Freizeitpark gehört heute auch ein Wildparadies mit mehr als 40 Tierarten, Rundgängen mit dem Wildhüter und Flugvorführungen in der Falknerei. Bereits bei der Hinfahrt nach Tripsdrill freuten sich die Kinder schon riesig auf die Achterbahnen und andere Fahrgeschäften. Dort angekommen spurteten die Kinder voller Freude in ihren Gruppen los. Um die Mittagszeit gab es einen gemeinsamen Treffpunkt mit den jungen Urlaubern aus Westerheim. Auch nach der Stärkung waren die Jungen und Mädchen voller Freude und Elan, um weitere Attraktionen in dem Park zu testen. Auf der Rückfahrt waren die Kinder glücklich und sprachen voller Begeisterung über ihre rasanten Fahrten. Die Kinder hatten mit ihren Freunden einen erlebnisreichen und unvergesslichen Tag in Tripsdrill.