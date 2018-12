Kinder als die guten Hirten von Bethlehem

Richtig schön hat der Liederkranz Donnstetten am Samstagabend mit einem Adventskonzert auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. Zwei geteilt war der feierliche Abend in der voll besetzten St. Georgskirche: Da gab es zunächst ein Krippenspiel des Kinderchors nach Andreas Handtke unter der Leitung von Martina Sturm, dann sangen der Reihe nach der Chor InTakt, der Gemischte Chor des Liederkranzes und der Männerchor Donnstetten-Trailfingen zahlreiche Weihnachtslieder in allerlei Facetten. Dabei verkündeten alle Chormitglieder das Kommen des Erlösers und berichteten gesanglich von der Geburt Jesu Christi im Stall von Bethlehem.

Weihnachtsgedicht zur Begrüßung

Mit einem Weihnachtsgedicht begrüßte der Vereinsvorsitzende Joachim Büttner die vielen Konzertbesucher in der Donnstetter St. Georgskirche und sprach von „Kerzenschein und Tannenduft“ in der schönen Adventszeit. Er freute sich über den sehr guten Besuch und wünschte den Gästen einen besinnliche Abend, was sicherlich der Fall war. Zu dem ergreifenden Adventskonzert passte draußen auch die schöne winterliche Stimmung mit Kälte, Schnee und Eis. Nach einem Vorläuten der Glocken von St. Georg und einem Orgelvorspiel von Kirchenmusikdirektor Ernst Leuze waren die Jungen und Mädchen des Kinderchors an der Reihe, die die Geschichte von Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem, von den Hirten auf dem Felde und von der Geburt Jesu Christi im Stall vortugen und erläuterten.

Hirten am Lagerfeuer

„Die guten Hirten von Bethlehem“ lautete das Motto des Adventskonzert und auch das Musical, das der Kinderchor unter der Regie von Martina Sturm aufführte. Lieder und Dialoge der jungen Darsteller wechselten sich ab. Zunächst waren die Hirten um eine Feuerstelle und plauderten. Sie sprachen von ihrer großen Verantwortung als Hirten, aber auch von der von Politikern und Königen. Zur Klavierbegleitung von Ernst Leuze trugen sie heiter und fröhlich zwölf Lieder vor und ließen die Anordnung von König Augustus, die harte und mühsame Herbergssuche von Josef und Maria, die Geburt Jesu Christi im Stall von Bethlehem sowie das Kommen der drei Weisen aus dem Morgenland lebendig werden. Unter dem Dirigat von Martina Sturm sang sich die Kinderschar in die Herzen der Konzertbesucher und beendete ihr Singspiel mit passenden Kulissen mit einem großartigen „Gloria in der Höhe“. Viel Applaus war den rund 15 Akteuren sicher, die ihre umfangreichen Beiträge alle auswendig vortrugen.

Spiritual erklingt

Nach einem kurzen Orgel-Zwischenspiel betrat der Chor InTakt den Chorraum vor dem Altar und sang zur Klavierbegleitung von Andreas Schmutz drei schwungvolle und rhythmisch betonte Lieder: so „Jesus, Jesus Majesty“ von Hanjo Gäbler, das Spiritual „Rise up Shepherd an’ Foller“ von Gwyn Arch und „Das Fest der Liebe“ von Bernd Stallmann. Mit den freudenreichen Liedern, die die Frohbotschaft von der Geburt Christi zum Inhalt hatte, wussten die Sängerinnen und Sänger zu überzeugen und verliehen der Feierstunde einen schönen musikalischen Akzent.

Pfarrerin Holder liest vor

Eine besondere Weihnachtsgeschichte trug Pfarrerin Cornelia Holder vor, in der der heilige Josef als Pflegevater von Jesu Christi wärmendes Feuer sucht und einem störrischen Hirten vermitteln kann, dass eine besondere Nacht ansteht. Ihrer Lesung folgte der Auftritt des Gemischten Chors des Liederkranzes Donnstetten unter der Leitung von Martina Sturm. Zur schönen Begleitung zweier Querflötenspielerinnen und zur Klavierbegleitung von Ernst Leuze sang das gut gelaunte Ensemble die weihnachtliche Weise „Das Licht kommt in die Welt“ von Hella Heinzmann, in dem die Sängerinnen und Sänger auf ein Licht verwiesen, das Hoffnung, Liebe und Freude in die dunkle Welt bringt.

Es folgten die Lieder „Gott kommt zu uns“ von Siegfried Fietz, „Öffnet die Tore“ von der Kommunität Gnadenthal sowie das Jubellied „Hosianna dem Sohne Davids“ von Klaus Heinzmann, in dem ein lautes „Jauchzet und jubelt“ zu hören war. Dass Gott in einem kleinen Kinder zur Welt komme, den Menschen seinen Sohn schenkt und Erlösung und Rettung bringt, das wurde in den Freuden- und Jubelliedern gekonnt zum Ausdruck gebracht. Der Gemischte Chor wusste zu überzeugen und gefallen und stimmte schon mal auf den Heiligen Abend freudig ein.

Stattlicher Männerchor

Der Männerchor Donnstetten-Trailfingen sang unter der Regie von Hans Rommel vier Weihnachtslieder, mit denen er ebenfalls auf die Geburt Jesu Christi im Stall von Bethlehem verwies: Die Männer legten mit dem polnischen Weihnachtslied „Als die Welt verloren“ von Otto Abel los, in dem einer dunklen Nacht eine helle und leuchtende folgt: Dunkelheit wird durch Licht ersetzt, so dass das Lied mit einem lautstarken und fröhlichen Gloria enden kann.

Freude und Hoffnung sollten auch die Lieder „Der Heiland ist geboren“ aus Oberösterreich und „Hört, der Engel helle Lieder“ aus Frankreich ausdrücken, da die verlorenen Menschen sich von Herzen auf Rettung und ein ewiges Leben freuen dürfen. Mit dem eher getragenen und sanften Weihnachtslied „Lobt Gott, ihr Christen allzugleich“ von Nikolaus Hermann beendete der Männerchor mit Hans Rommel an der Spitze seinen Konzertteil.

Gemeinsames Abschlusslied

Nach den gesanglichen Darbietungen waren die Konzertbesucher eingeladen, in das bekannte Lied „Tocher Zion“ mit einzustimmen. Der Vereinsvorsitzende Joachim Büttner dankte noch allen Mitwirkenden des Adventskonzerts und dabei allen voran den Kindern, die mit ihrem schönen Krippenspiel die Feier besonders geprägt hätten. Im Anschluss an das Konzert lud der Liederkranz Donnstetten alle Besucher in das Haus der Vereine zum Umtrunk ein.

Das Opfer des Adventskonzerts wird je zur Hälfte zwischen dem Liederkranz und der evangelischen Kirchengemeinde geteilt. Das Adventskonzert in der St. Georgskriche bildete einen gelungen Abschluss von Auftritten des Liederkranzes Donnstetten in seinem Jubiläumsjahr. Denn der Verein konnte in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiern.