Kick: Bei den F1-Junioren stellt der SVW den Sieger

An zwei Wochenenden hat der SV Westerheim Jugendfußballturniere in der Albhalle veranstaltet. Insgesamt waren 102 Mannschaften am Ball. Alle Altersgruppen waren bei der Mammutveranstaltung vertreten. Nachwuchskicker von den Bambini bis zu den A-Junioren waren auf Tore- und Punktejagd. Sämtliche angemeldete Mannschaften waren gekommen. „Alles in allem waren es sehr gute Fußballturniere ohne ernsthafte Verletzungen“, erklärt Turnierleiter Armin Schurr und zieht ein positives Fazit zu den insgesamt zwölf Wettbewerben. „Die Kinder und Jugendlichen hatten ihren Spaß und spielten begeistert Fußball. Auch die Zuschauerresonanz war gut“, sagt Schurr. Zahlreiche Helfer kümmerten sich an den vier Turniertagen um das leibliche Wohl der Gäste.

Bei den A-Jugendlichen siegte die TSG Söflingen dank eines 4:1-Erfolgs im Finale gegen den TSV Erbach. Im kleinen Finale setzte sich der gastgebende SV Westerheim mit 5:2 gegen den FTSV Kuchen durch. Auf den weiteren Plätzen landeten die SGM Schmiechtal/Schelklingen, der TSV Gruibingen, der TV Merklingen und der SC Heroldstatt.

Beim Wettbewerb der B-Jugendlichen hatte die SSG Ulm 99 am Ende die Nase vorn, die sich im Finale mit 3:2 gegen den FTSV Kuchen durchsetzen konnte. Im Spiel um Platz drei siegte der TSV Blaustein mit 2:1 gegen die SG Langenau/Albeck. Das Spiel um Platz fünf war ein Derby zwischen Westerheim I und Westerheim II, das die erste Mannschaft klar mit 5:1 gewann. Siebter wurde die TSG Rottenacker, Achter die TSG Söflingen, Neunter der FV Schelklingen-Hausen und Zehnter der SC Heroldstatt.

Das Fußballturnier der C-Junioren gewann der SV Nersingen dank eines 4:0-Endspielsiegs über den TSV Laichingen. Platz drei entschied der SV Eggingen mit 4:1 gegen die SpVgg Au klar für sich. Der SV Westerheim I wurde Fünfter aufgrund eines klaren 4:0-Erfolgs über den TV Deggingen. Auf den weiteren Rängen platzierten sich der SV Westerheim II, der SV Feldstetten, der TSV Blaustein und die SG Schmiechtal/Schelklingen.

Bei den D1-Junioren siegte die SG Neenstetten/Weidenstetten nach einem 1:0 über den TSV Blaubeuren. Platz drei erkämpfte sich die SG Berghülen/Suppingen dank eines 2:1-Erfolgs über die SG Beimerstetten/Westerstetten. Der FC Römerstein 05 sicherte sich Platz fünf aufgrund eines 3:1-Siegs über den FC Burlafingen. Auf den weiteren Rängen platzierten sich die Mannschaften der SG Herrlingen, des SV Westerheim, der SG Nellingen und des VfL Ulm.

Den Turniersieg bei den D2-Junioren trug die SGM Schmiechtal/Schelklingen nach einem 4:2 über den FC Burlafingen davon. Platz drei schaffte der SV Pappelau-Beiningen dank eines 2:0-Erfolgs über den TSV Blaustein. Einen 9:0-Kantersieg schaffte der SV Westerheim im Spiel um Platz fünf gegen den SV Holzschwang. Interessant war das Spiel um Platz sieben, denn hier standen sich in einem Derby der SV Zainingen und der FC Römerstein gegenüber, das der SVZ knapp mit 6:5 gewann. Neunter wurde die SG Machtolsheim/Merklingen, Zehnter der SV Feldstetten.

Aus den Spielen der E1-Junioren ging der TSV Blaubeuren aufgrund eines 3:1-Erfolgs im Finale über den TSV Wittlingen als Sieger hervor. Im kleinen Finale konnte sich der SV Westerheim I mit 6:0 gegen den SC Heroldstatt durchsetzen und sich so Rang drei sichern. Der SV Westerheim II hatte im Spiel um Platz fünf nach einem 2:1 über den TV Deggingen die Nase vorn. Siebter wurde der SV Feldstetten, Achter der FC Römerstein, Neunter der FC Blautal und Zehnter der TV Merklingen.

Derbycharakter hatte das Endspiel der E2-Jugendlichen , in dem sich der TSV Blaubeuren und der TSV Blaustein gegenüberstanden und in dem sich die Blausteiner mit 4:2 durchsetzen konnte. Zwei Westerheimer Teams trafen sich im kleinen Endspiel aufeinander, in dem der SVW II den SVW I knapp mit 1:0 bezwang. Rang fünf sicherte sich die SG Nellingen nach einem 2:1 gegen den SV Amstetten. Auf den weiteren Plätzen landeten die SG Herrlingen, der FC Langenau, der SV Feldstetten und der SV Westerheim III.

Der Wettbewerb der F1-Junioren wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Souveräner Sieger wurde dabei der SV Westerheim II mit 15 Punkten vor der SG Schmiechtal/Schelklingen mit zwölf Punkten. Auf Rang drei landete der TSV Dietenheim, auf Rang vier der TV Merklingen. Auf den weiteren Plätzen waren der der SV Amstetten und der SV Zainingen zu finden.

In einem zweiten Wettbewerb von F1-Nachwuchskickern , der ebenfalls im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen wurde, siegte der VfL Ulm mit 13 Punkten vor dem SV Westerheim I mit zwölf Punkten. Auf den weiteren Plätzen landeten die SG Berghülen-Suppingen, der SV Pappelau-Beiningen, der TSV Blaubeuren und der SV Feldstetten.

Das erste Turnier der F2-Junioren gewann die SG Bermaringen-Herrlingen vor der SpVgg Au, dem TSV Dietenheim, der SSG Ulm 99 und dem FC Straß. Beim zweiten Turnier der F2-Junioren hatte der TSV Blaubeuren knapp die Nase vorn, dank des besseren Torverhältnisses mit drei Toren. Ebenfalls mit 13 Punkten musste sich der VfL Ulm mit Rang zwei begnügen. Die weiteren Plätzen belegten der SV Westerheim, der SC Heroldstatt und die SG Berghülen-Suppingen.

Bei den kleinsten Kickern, den Bambini , stellte der FC Blautal dank eines 3:0-Erfolgs im Finale gegen den SV Westerheim I den Sieger. Im Spiel um Platz drei ging die TSV Ludwigslust nach einem 4:1 über den TSV Erbach als Sieger vom Platz. Fünfter wurde der FC Römerstein, der den SV Ringingen 3:1 besiegte. Siebter bei den Kleinen wurde der SV Auingen gefolgt vom SC Heroldstatt, SV Feldstetten und SV Westerheim II.