Keine Chance für SVW-Tischtennis Herren

Eine klare 1:9-Niederlage der ersten Westerheimer Tischtennis Herrenmannschaft gegen Beimerstetten hat einmal mehr gezeigt, dass es ohne den Langzeitverletzten Georg Peter Hagenmaier schwer wird, die Klasse zu halten. Neben dem siegreichen Doppel Breit/Walter hatte einzig das Doppel Rehm/Kirchner sowie Inge Breit und Manfred Rehm bei ihren knappen Fünf-Satz-Niederlagen Chancen auf eine Ergebnisverbesserung.

Bereits am vierten Spieltag, wird sich im Spiel des TSV Laichingen II gegen den SV Westerheim zeigen, welche der Mannschaften im Abstiegskampf den besseren Schläger schwingt. Im Derby am Samstag, 15. Oktober, um 15.30 in der Jahnhalle treffen die Tabellennachbarn aufeinander. Beide Mannschaften haben gegen Herrlingen gewonnen und 2:4 Punkte auf dem Konto.

Ebenso mit Ersatz angetreten hat auch das zweite SVW-Herrenteam mit 3:9 gegen Tabellenführer SSV Ulm verloren. Auf Westerheimer Seite überragte hierbei Alexander Kemp, der alle drei Punkte beisteuerte. Neben seinen beiden Einzelspielen gewann er gegen starke Ulmer Spieler auch das Doppel an der Seite von Marcel Schweizer.