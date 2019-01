Kein Wasser nach Rohrbruch: Lage ist weiterhin kritisch

Nach einem Rohrbruch am Mittwochabend in Römerstein (Landkreis Reutlingen) ist Lage weiterhin kritisch. Die Feuerwehr konnte zwar mithilfe eines kilometerlangen Wasserschlauchs Hunderte Tiere vor dem Verdursten gerettet. Vor allem die vielen Kühe der großen Landwirtschaftsbetriebe im Römersteiner Ortsteil Strohweiler hatten wegen der defekten Leitung auf dem Trockenen gesessen. Der Ortsteil Grabenstetten hat nach Angaben der Gemeindeverwaltung am Donnerstagvormittag noch kein Wasser.

Einsatzkräfte pumpten in der Nacht zum Donnerstag über eine Strecke von drei Kilometern Wasser durch den Schlauch. Das Leck im Wasserrohr konnte zunächst nicht gefunden werden, inzwischen habe man den Bereich eingegrenzen, aber nicht komplett ausfindig machen können, so eine Sprecherin der Gemeindeverwaltung am Donnerstagvormittag. Erschwert wurde die Arbeit durch Minustemperaturen, Schneefall und Glatteis.

Wasser muss abgekocht werden

Ein weiteres Problem für die betroffenen Ortsteile: Das Wasser, das durch die Notwasserleitungen gepumpt wird, muss vor dem Verwenden abgekocht werden, so die Sprecherin. Die Polizei werde die Bewohner mit Lautsprecherdurchsagen darauf aufmerksam machen: „Die Lage ist noch nicht so, dass man sagen könnte, es wäre entspannt“, sagte sie. Am Nachmittag soll es ein Pressegespräch geben, bei dem weitere Einzelheiten bekanntgegeben werden.

Die Wasserversorgung in Strohweiler, wo nach Feuerwehrangaben rund 120 Menschen leben, war bereits seit der Nacht auf Mittwoch gestört gewesen.