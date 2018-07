Kein Blatt vor dem Mund: SVW will ganz oben stehen

Wird der SV Westerheim endlich den Schritt in Richtung Fußball-Bezirksliga schaffen? Diese Frage wird auch in diesem Jahr wieder oft in und rund um Westerheim zu hören sein. Westerheims Trainer Frank Klinkler hofft, dass er sein Team in seinem dritten Jahr als Trainer den dafür nötigen Schritt weiter nach vorne bringen kann. Personell könnte er mit insgesamt zwölf Neuzugängen wohl fast schon zwei Kreisliga A-taugliche Teams ins Rennen schicken.

Alle Jahre wieder gehört der SV Westerheim auch vor dieser Saison zu den Topfavoriten in der Kreisliga A Alb. Aber ebenso oft hat es der SVW in den vergangenen Spielzeiten nicht geschafft, über eine komplette Saison so konstant zu spielen, dass es in der Endabrechnung auch gereicht hat. „Wir haben auch in der vergangenen Saison wieder eine hervorragende Vorrunde und einen guten Schlussspurt gespielt. Leider hatten wir wieder einen Einbruch nach der Winterpause“, sagt Klingler: „Da muss ich als Trainer was ändern. Wir haben schon Ideen, aber bis dahin ist es noch Zeit und wir müssen erst einen guten Start erwischen.“

Klingler wird ab der kommenden Runde von seinen Co-Trainern Ivica Maric und Sasa Dojcinovic unterstützt. Eine Unterstützung, die Klingler auch braucht: Insgesamt zwölf neue Spieler stoßen zur Mannschaft hinzu, verlassen hat den Verein dagegen niemand. Aus der A-Jugend kommen Nico Hirschle, Alex Ramminger, Yannik Wiume, Jannik Kächele, Felix Hummel und Florian Schubert. Abermals eine Bestätigung der SVW-Nachwuchsarbeit. Mit Timo Klein (SV Lonsee), Max Häberle (zuletzt TSV Laichingen), Brian Bischoff (zuletzt SG Nellingen), Ejab Klinecevic (SV Zainingen) und Christian Staib (SV Lonsee) sorgen sechs weitere Spieler für mächtig Konkurrenzkampf. Da der bisherige Torhüter Lucas Maute ein halbes Jahr nicht zur Verfügung steht, wird zudem Fabian Ramminger von den A-Junioren als weiterer Torwart zun den Aktiven hinzustoßen. „Der Konkurrenzkampf ist natürlich riesig und ich hoffe, dass sich dies auch auf die Leistung der Jungs im positiven Auswirkt“, sagt Klingler, der zudem noch auf Daniel Kast (im Aufbautraining nach einem Kreuzbandriss) und auf Stephan Sonnentag wieder dauerhaft zurückgreifen kann: „Die Qualität ist also mehr als da und es haben einige das Potential für die erste Mannschaft“, erklärt Klingler.

Beim Sieg beim Kaiserpokal und bei einem Trainingslager mit 32 Mann in Westerheim im Allgäu zeigten die Kicker bereits, dass sie heiß auf die kommende Runde sind. Nach Testspielen gegen Neidlingen, Beuren und Sontheim/Allgäu haben die Mannen von Klingler bei zwei weiteren Tests gegen Salach und Deggingen sowie im Pokalspiel gegen Westerstetten die Möglichkeit, sich für die erste Elf zu empfehlen.

Die Motivation wurde im Training auch durch längere Konditionseinheiten bei weitem nicht gemindert. „Wir haben kaum drei Wochen Pause von der alten Saison gehabt, deswegen stehen die Grundlagen nicht ganz so im Fokus wie bisher“, sagt Klingler: „Es ist viel wichtiger, die neuen Spieler zu integrieren und ihnen unsere Spielphilosophie klar zu machen.“ Zudem hofft er, dass sein Team aus den Fehlern der vergangenen Saison gelernt hat: „Die letzten Jahre haben sich wiedergespiegelt, das wollen wir verhindern. Offensiv sind wir weiterhin sehr stark. Jetzt wollen wir unsere Gegentore weiter nach unten schrauben“, fordert Klingler: „Wir hatten im vergangenen Jahr schon 13 Gegentore weniger als zuvor. Wenn uns hier wieder ein Fortschritt gelingt, sieht es gut aus.“ Denn das Ziel ist klar: „Wir wollen definitiv unter den ersten beiden Plätzen landen. Die Konkurrenz hat zwar mächtig zugelegt, aber wir sind stark genug, um am Ende eine Spitzenposition einnehmen zu können.“