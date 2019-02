Karten für Bürgerball und Maskenprämierung ergattern

Sich eindecken mit Karten für Bürgerball und Maskenprämierung heißt es an diesem Dienstagabend. Sowohl die Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) und die Musikkapelle Westerheim bieten heute einen Kartenvorverkauf in ihren Vereinsräumen an. Eintrittskarten für die Bürgerbälle am Freitag und Samstag, 22. und 23. Februar, um 20 Uhr in der Albhalle sind heute von 17 bis 19 Uhr im IGF-Vereinsheim in der früheren Wäsche zu haben. Eintrittskarten für die Maskenprämierung am Sonntag, 3. März, um 19 Uhr gibt es gleich neben an und einen Stock höher im Musikerheim, ebenfalls zwischen 17 und 19 Uhr. So können sich Freunde der fünften Jahreszeit gleich in einem Aufwasch Karten für beide närrische Veranstaltungen besorgen.

Maskenprämierung zum 61. Mal

Die Musikkapelle Westerheim lädt am 3. März zur inzwischen 61. Maskenprämierung in die Narrenhochburg Albhalle ein. Unter dem Motto „Best of“ ist die 60. Maskenprämierung der Musikkapelle im vergangenen Jahr gestanden. Dabei erinnerten die Musiker an ihre besten Auftritte und Showeinlagen vergangener Jahre und weckten manche netten Erinnerungen. Ein Programm der Spitzenklasse verspricht Gerhard Rehm, stellvertretender Vorsitzender der Musikkapelle, auch für die 61. Auflage, die wieder unter einem bestimmten Thema steht. Als welche Gruppe die Musiker um Gerhard Rehm und Musikantenchef Dietmar Ramminger aufmarschieren werden, das bleibt bis zu Maskenprämierung ein streng behütetes Geheimnis.

Schwerpunkt der närrischen Veranstaltung bildet die Präsentation von Maskengruppen, die sich einer Jury wie dem Publikum stellen. „Wir hoffen auf viele und originelle Masken, am besten mit Lokalbezug“, unterstreicht Gerhard Rehm. Daneben gebe es wieder ein unterhaltsames und witziges Fasnetsprogramm mit vielen Sketchen, pfiffigen Einlagen und Tänzen. Die Gäste dürfen sich auf Showtänze der Musik-Boys wie der IGF-Gardemädchen freuen. Gesangseinlagen und Humorvolles zur Gemeindepolitik wie zum Vereinstreiben fehlt nicht. Eine kleine Besetzung der Musikkapelle unter dem Dirigat von Ulrich Allgaier gibt den närrischen Ton an und lädt zu Schunkelrunden ein.

Ball steht unter einen Motto

Unter dem Motto „Vier mal elf – zu jung, um alt zu sein“ sind die Bürgerbälle der IGF im vergangenen Jahr anlässlich ihres 44-jährigen Bestehens gestanden und rund 150 Aktive auf der Bühne präsentierten sich bei der Geburtstagsfeier jung und frisch. Das wollen sie auch bei ihren Bürgerbällen am 22. und 23. Februar unter Beweis stellen und laden zu einem heiteren Fasnetstreiben in die Albhalle ein. Die Besucher dürfen sich freuen auf spielfreudige Schalmeien, tanzende Gardemädchen, hüpfende Mädchen der Kinder- und Jugendgarde, gut gelaunte IGF-Sänger, einen Maskentanz, Büttenreden und viele lustige Sketche. „Unser Programm bietet Fasnetsspaß pur“, betont IGF-Boss Michael Hummel und freut sich auf Bürgerbälle.

Maschgerdag am Valentinstag

So richtig los geht die Westerheimer Fasnet im Flecka am Donnerstag, 14. Februar, am Valentinstag: Um 19.30 Uhr spielen die IGF-Schalmeien zur „Hexaufstellung“ der Rekruten in der Ortsmitte, anschließend ist Remmi-Demmi in allen Gaststätten sowie in einigen Vereinsheimen angesagt. Viele Maskierte werden dann durch den Ort ziehen und so manchen Schabernack mit den Besuchern machen. Mit dem Maschgerdad, bei dem eine alte Tradition in Westerheim aufrecht erhalten wird, kommt die fünfte Jahreszeit im Ort an. Sichtbares Zeichen dafür ist die Fasnetshexe beim Haus des Gastes, die dort bis Aschermittwoch thronen darf.