Karl Tritschler ist der Erste, der hilft

Eine wichtige Aufgabe in Westerheim nimmt Karl Tritschler wahr, seit 20 Jahren. Er ist einer von vier ehrenamtlichen Ersthelfern in der Gemeinde. Sie sollen in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende bei Unfällen und häuslichen Noteinsätzen schnell bei den Verunglückten und Kranken sein, um dann erste Hilfe leisten zu können – noch vor Notärzten und den Besatzungen von Rettungswägen. Das kann dauern, wegen der längeren Anfahrtswege der Krankenwagen. „Eine Erstbehandlung der verletzten Menschen ist sehr wichtig“, betont Karl Tritschler.

Karl Tritschler und Thomas Semmler vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sowie Rita und Dietmar Fromm vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sind die vier Ersthelfer aus Westerheim, die bei Bedarf abends, nachts und an den Wochenenden ausrücken. Ihre Alarmierung erfolgt mit einem speziellen Piepser über die Rettungsleitstelle Ulm, wo alle Notrufe eingehen. Über einen speziellen Code erfahren die Ersthelfer dann gleich, um welche Art von Einsatz es sich handelt: etwa um einen schweren oder weniger schweren Unfall oder um einen häuslichen Einsatz. Die Ersthelfer verständigen sich sofort über Handy, wer ausrücken kann und soll. Oft eilen auch mehrere zum Einsatzort.

„Die Alarmierung funktioniert einwandfrei, wir sind meist sehr schnell dort, wo wir gebraucht werden“, erklärt Karl Tritschler. Verwirrung, ob DRK oder ASB Vorort helfen dürfen, gebe es nicht. „Wir haben keinerlei Berührungsängste. Es geht um die Rettung der Menschen, und da spielt der Kittel keine Rolle“, betont Ersthelfer Tritschler, der auch im Hauptberuf Menschen hilft. Als Orthopädie-Mechanikermeister auf den Fildern bei Stuttgart stellt er allerlei Prothesen her, ferner Korsette und Orthesen. „Besser es tauchen mal zwei oder drei Ersthelfer auf, als keiner“, unterstreicht er und verweist auf das gute Miteinander und die Teamarbeit. Nicht nur für die Gemeinde Westerheim sind die vier Ersthelfer zuständig, sondern auch für den Laichinger Ortsteil Feldstetten, da dieser über keinen verfügt.

Über den Code der Rettungsleitstelle in Ulm erfahren Karl Tritschler und seine Kollegen sofort, um welche Art von Notfall es sich handelt. Der Code verrät sofort, was vorliegt: ein Unfall mit ein oder mehreren Verletzen oder gar Schwerverletzten, eine Herzattacke, ein Schlaganfall oder ein neurologischer Unfall. Die Ersthelfer erfahren auch, ob etwa eine Bewusstlosigkeit, Augenverletzung, Verätzung, Verbrennung, Verbrühung, Unterkühlung oder eine Magenverstimmung zu behandeln ist. „Bei unseren Einsätzen sind wir Ersthelfer und bisweilen Psychologen zugleich“, erläutert Tritschler. Denn es gelte oft, die Menschen zu beruhigen und ihnen den ersten Schock zu nehmen.

Mit einem Notfallkoffer oder Ersteinsatz-Rucksack düsen die ehrenamtlichen Sanitäter zu ihren Einsatzorten innerhalb Westerheims oder nach Feldstetten. In dem Koffer befinden sich etwa Blutdruck- und Zuckermessgeräte, Verbandsmittel aller Art, Infusionsbesteck, Beatmungsbeutel, Sauerstoffflaschen und eine Decke. „Wir haben alle Mittel für Basismaßnahmen im Gepäck“, betont Karl Tritschler, der seit rund 40 Jahren beim DRK-Ortsverein Laichingen aktiv ist. Wichtig: Der Notfallkoffer müsse immer voll bestückt und bereit stehen. Nach den Einsätzen erhalten die Ersthelfer vom Rettungsdienst das verbrauchte Material sofort wieder zurück. „Der Rucksack wird sofort wieder aufgefüllt, denn der nächste Einsatz könnte gleich folgen. Werden Herzattacken gemeldet, wird ein Defibrillator mitgenommen. Einen solchen finden die Westerheimer in der Volksbank.

Mit Helm und Steifel

Mit einer persönlichen Schutzausrüstung mit Helm, Stiefel, Dienstkleidung und Handschuhen rücken die Ersthelfer aus, die ihr Einsatzgebiet natürlich bestens kennen. Zu dem gehört auch der Westerheimer Campingplatz und das Feriendorf. Die Ersthelfer haben auch einen Schlüssel, damit sie notfalls nachts die Schranke zum Campingplatz sofort öffnen und den Weg für Rettungsfahrzeuge frei machen können. Dort habe jeder Stellplatz eine Nummer. „So wissen wir, wo wir im Ernstfall hin müssen“, informiert Tritschler. Kompliziert werde es, wenn die Haustür nicht offen steht oder nicht geöffnet werden. Dann müsse die Feuerwehr oder Polizei her.

So ein bis drei Notfälle stehen pro Woche für die Westerheimer Ersthelfer an. Und die haben bei ihren Einsätzen schon viel erlebt und gesehen. „Da mussten wir psychisch schon viel ertragen“, berichtet der 60-jährige Westerheimer. Auch schon mit Todesfällen und versuchten Suizidfällen sind sie konfrontiert worden. „Schock und Mitgefühl bleiben da nicht aus“, weiß Tritschler aus seiner langjährigen Erfahrung. Da gelte es, die Angehören zu trösten, ihnen Mitgefühl auszusprechen und ihnen beizustehen.

Relativ schnell seien die hauptamtlichen Rettungssanitäter mit dem Krankenwagen und auch die Notärzte am Ort des Geschehens. „Da muss man wirklich keine Ewigkeit warten.“ Eine gewisse Zeit verstreiche auch bei den Ersthelfern, bis sie bei den Hilfebedürftigen sind, zeigt Tritschler realistisch aus. Denn man müsse nachts etwa erst einmal aus dem Bett, in die Klamotten schlüpfen und mit dem Notfallkoffer zum Auto rennen und losfahren. Die Sanitäter könnten dagegen angezogen und startklar mit dem Rettungswagen losfahren.

Ersthelfer sind Sanitätshelfer oder Rettungsassistenten, die sich regelmäßig weiterbilden. Jeden Mittwoch trifft sich Karl Tritschler mit ehrenamtlichen Mitgliedern im DRK-Zentrum in Laichingen in der Uhlandstraße, um bei der Ersthilfe am Ball zu bleiben. Weitere Mitstreiter beim DRK Laichingen seien sehr erwünscht, sie dürften jederzeit mittwochabends unverbindlich mal vorbeischauen und in die ehrenamtliche Arbeit des DRK-Ortsvereins hineinschnuppern. Nach seinem Wehrdienst bei der Bundeswehr vor etwa 40 Jahren ist Karl Tritschler zum DRK gestoßen, mit dem Wunsch, Menschen bei Notfällen helfen zu können. Seitdem ist er engagiert und mit Begeisterung für die gute Sache im Einsatz. „Diesen Schritt habe ich noch nie bereut. Es ist schön, helfen zu dürfen“, betont der Westerheimer, der am kommenden Sonntag auf einem ganz anderen Gebiet für das DRK im Einsatz ist: als Helfer bei der Blutspendenaktion in der Daniel-Schwenkmezger-Halle. Da ist er seit Jahr und Tag mit Bereichsleiter Hans Wiedmann für die Verpflegung der Blutspender zuständig und steht in der Küche. Für die vier bis fünf Blutspendetermine in Laichingen nimmt er Urlaub oder lässt sich von seinem Arbeitgeber freistellen. „Blutspenden ist wichtig, genauso wie der Ersthelfereinsatz“, betont er. Diese Ehrenämter sind ihm eine Herzensangelegenheit.