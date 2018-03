Kapellen aus dem Täle feiern in der Höhe auf dem Sellen

Ganz im Zeichen des Tälesmusikertreffens steht das Kreismusikfest am Samstag, 11. Juli. Den Tag gestalten die Jugendkapellen wie die aktiven Kapellen aus dem „Täle“. Höhepunkt bildet dabei der Gesamtchor der zehn Täleskapellen gegen 18 Uhr am Kimmichstein auf dem Sellenberg, bevor die Gäste bei freiem Eintritt zu einem Stimmungsabend mit den Täleskapellen ins Festzelt auf dem Sellen eingeladen sind.

Die Musikkapelle Westerheim gehört zu den Täleskapellen, auch wenn die Gemeinde oberhalb des Fils- und Eybtals auf der Höhe der Schwäbischen Alb liegt. Zehn Kapellen bilden die Gemeinschaft der Täleskapellen, und zwar die aus Eybach, Geislingen, Überkingen, Reichenbach, Gruibingen, Ditzenbach, Gosbach, Deggingen, Wiesensteig und Westerheim. Die Musikkapellen dieser Gemeinden kommen immer wieder zu Begegnungen zusammen, im Wechsel richten sie das Tälesmusikertreffen aus. Im Zuge des Kreismusikfests hat die Musikkapelle Westerheim das Traditionstreffen übernommen.

Was die Gemeinschaften betrifft, so nimmt die Musikkapelle Westerheim eine besondere Rolle ein. Denn sie gehört nicht nur zu den Täleskapellen, sie ist aber auch Mitglied im Verband der Römersteinkapellen aus den Gemeinden Donnstetten, Zainingen, Sontheim, Gutenberg, Hülben, Feldstetten sowie Westerheim.

Die Treffen gehen bis in die 50er-Jahre zurück. Sie dienten der Begegnung, der Pflege der Kameradschaft sowie dem Leistungsvergleich der Kapellen. Jede Gruppierung trifft sich einmal im Jahr, im Wechsel ist immer eine andere Musikkapelle Gastgeber der Treffen. So hat die Musikkapelle Westerheim in der Regel zwei Treffen im Jahr zu bewältigen, eines im Filstal und ein zweites auf der Alb um den Römerstein. Vor Jahrzehnten waren die Begegnungen für die Kapellen sehr wichtig, die Musiker freuten sich auf das Zusammenkommen und das gemeinsame Festen. So war die Festveranstaltungen auch sehr gut besucht und brachten Geld in die Kasse. An der alten Tradition wollen die Kapellen heute noch festhalten.

Ein Höhepunkt schlägt den nächsten beim Kreismusikfest. Aufmerksamkeit verdienen die Musiker und Musikerinnen aus Westerheim, wenn sie am Samstag, 11. Juli, um 17 Uhr im Festzelt auf dem Sellberg ihre neue Uniform präsentieren und dazu einige Musikstücke zum Besten geben.

Zu einem großen Kinder- und Jugendtag lädt die Musikkapelle nun am Samstagnachmittag, 11. Juli, im Rahmen des Kreismusikfests auf den Sellenberg ein. Auf dem Rummelplatz können sich die jüngeren Gäste vergnügen, aber auch im Festzelt die musikalischen und sportlichen Einlagen auf zwei Tribünen verfolgen. Auf der Bühne eins treten in Aktion die Jugendkapellen aus Eybach (13 Uhr), aus Westerheim (13.35 Uhr), aus Bad Ditzenbach (14.10 Uhr), aus Gruibingen (14.45 Uhr), aus Geislingen (15.15 Uhr) und aus Deggingen (16.15 Uhr).

Auf der Bühne zwei sind im Anschluss an die Flötengruppe von Silke Menzen (13.20 Uhr) Sport- und Tanzeinlagen zu sehen, so von den Rope-Skippern (13.55 Uhr), der Ballettgruppe eins (14.30 Uhr) von den Funjazztix (16.05 Uhr) und der Ballettgruppe zwei ((16.05 Uhr). Moderiert werden die Auftritte von Anna Baumeister und Maike Enderle an der Bühne eins sowie Uli Priel und Martin Kneer an Bühne zwei. Im Anschluss gegen 16.35 Uhr bilden die Jugendkapellen einen Gesamtchor.

Die Tälesmusikkapellen kommen dann um 18 Uhr am Kimmichstein zusammen, um in schöner Atmosphäre auf dem Sellenberg einen Gesamtchor zu bilden und um unter dem Dirigant von Uli Allgaier ein paar Stücke vorzutragen. Im Anschluss musizieren die Täleskapellen bei einem Stimmungsabend im Festzelt auf zwei Tribünen. Für gute Unterhaltung wollen der Reihe nach sorgen die Kapellen aus Geislingen (18.20 Uhr), aus Eybach (18.45 Uhr), aus Wiesensteig (19.10 Uhr), Deggingen (19.35 Uhr), aus Bad Überkingen ((20 Uhr), Gruibingen (20.50 Uhr), Reichenbach (21.15 Uhr) und aus Bad Ditzenbach (21.40 Uhr). Dann übernimmt der Musikverein Rot an der Rot das Zepter und gestaltet bis über Mitternacht hinaus den Stimmungsabend.