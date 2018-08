Junge Urlauber aus Westerheim bei Prinz und Bettelknabe

„Der Prinz und der Bettelknabe“, so heißt das Theaterstück für Kinder und Jugendliche, das in dieser Saison im Naturtheater Heidenheim gespielt wird. Seit Jahren bietet der CDU-Ortsverband Westerheim im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde eine Theaterfahrt in den Ostalbkreis an.

Vor kurzen stand der Ausflug mit der CDU an: 33 Theaterinteressierte nahmen das Angebot an und fuhren in den Ostalbkreis zu der sehenswerten Aufführung. Zum Inhalt des Theaterstücks „Der Prinz und der Bettelknabe“: Prinz Edward ödet sein einigermaßen unglückliches Leben bei Hofe mit feinstem Essen und ausdauernden Lernstudien an. Tom, ein armer Bettelknabe, kann von feinem Essen, schönen Kleidern und warmen Betten nur träumen. Aus Zufall begegnen sie sich im Schloss und trauen ihren Augen kaum, sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Die beiden schmieden einen Plan und tauschen die Kleider: So wird aus Tom der Prinz und der Prinz wird zum Bettelknaben und kein Bürger merkt etwas. Tückisch wird dies erst, als der kranke König stirbt und Tom sein Nachfolger werden soll. Der böse und machtbesessene Hauptmann, der stets ungerecht die Armen unterdrückt und Geld und Steuern kassiert, spielt ein falsches Spiel und möchte selbst der Nachfolger des Königs werden. Prinz Edward gelingt es, die schwierige Situation zu durchschauen. Der Hauptmann wird verhaftet und Prinz Edward wird König und verspricht allen Bürgern, ein gerechter und guter König zu sein. Alle, ob arm oder reich, werden künftig gleich und gerecht behandelt. Es war ein beeindruckendes Theaterstück mit sehr guten Laienschauspielern, so der Tenor der jungen Gäste aus Westerheim, die von mehreren Erwachsenen begleitet wurden.