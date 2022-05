Warum diese Jugendlichen den Katholikentag feiern

Die Geschichte der Katholikentage beginnt 1848. Im Jahr der deutschen Revolution beanspruchten auch die Katholiken bürgerliche Rechte wie Versammlungs-, Vereins- und Pressefreiheit, Gewissens- und Religionsfreiheit. Am 23. März 1848 wurde in Mainz der „Pius-Verein für religiöse Freiheit" gegründet. Ein gutes halbes Jahr später tagte dort die erste Generalversammlung katholischer Vereine. Dieses Treffen ging als erster deutscher Katholikentag in die Geschichte ein. Die 70er-Jahre des 19. Jahrhunderts standen im Zeichen des Kulturkampfs und der innerkirchlichen Auseinandersetzung um das vom Ersten Vatikanischen Konzil beschlossene Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Sowohl während des Deutsch-Französischen Krieges 1870 als auch im Umfeld des Ersten Weltkriegs - von 1914 bis 1920 - und während der gesamten Nazi-Zeit gab es keine Katholikentage. Erst 1948 kamen Deutschlands Katholiken wieder in großem Rahmen zusammen. Seit 1950 findet in der Regel alle zwei Jahre ein Katholikentag statt - im Wechsel mit evangelischen Kirchentagen und unterbrochen durch die drei Ökumenischen Kirchentage von 2003 in Berlin, 2010 in München und 2021 in Frankfurt.