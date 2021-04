Jugendliche sind in Westerheim auf Spritztour im Mercedes

Zwei Jugendliche haben am Samstag in Westerheim eine Spritztour in einem Auto unternommen. Die Polizei stoppte sie.

Gegen 2.15 Uhr war eine Polizeistreife in Westerheim in der Wiesensteiger Straße unterwegs. Aus der Hohenstadter Straße kam ein Mercedes und wollte in die Wiesensteiger Straße einbiegen. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug erblickte, habe er Gas gegeben und sei geflüchtet, schreibt die Polizei.

Jugendliche versuchen, zu entkommen

Nachdem er in Westerheim durch mehrere Straßen gefahren war, lenkte er sein Auto über unbefestigte Feldwege und hielt außerhalb von Westerheim schließlich an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Steuer ein 16-Jähriger und auf dem Beifahrersitz sein 15-jähriger Bekannter saßen. Der 16-Jährige hatte den Mercedes ohne Wissen der Erziehungsberechtigen an sich genommen und damit eine Spritztour unternommen.

Die beiden Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Der 16-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.