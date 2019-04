Jugendkapelle Westerheim erfreut mit zauberhaften Melodien

Traditionsgemäß haben die Nachwuchsmusiker der Musikkapelle Westerheim das Osterkonzert eröffnet und sich dabei in die Herzen der rund 600 begeisterten Zuschauer gespielt. Das 32-köpfige Ensemble um Dirigent Winfried Baumeister legte einen starken Auftritt hin und wusste zu gefallen. Vier Musikstücke brachten die jungen Musiker zu Gehör und bekamen für ihre gelungenen Darbietungen zurecht den anerkennenden Beifall.

Rockiges zum Start

Das gut gelaunte Ensemble startete in das Osterkonzert 2019 rockig, es trug „Rockin’ Elise“ in einem Arrangement von Frank Bernaerts vor, das sehr an das klassische Stück „Für Elise“ von Ludwig van Beethoven anlehnt. Das Orginal stammt von 1810. Das gut ins Ohr gehende, rhythmisch betonte Werk ist bei Musikschülern und Jugendkapellen sehr beliebt. Es kam beim Publikum gut an und Ansagerin Leonie Menzen verriet den Gästen, dass eine „besonders scheppernde Version des Stücks in der fernöstlichen Metropole Taipeh das Herannahen der städtischen Müllabfuhr signalisiert.“

„Disney Film Favorites“ zu hören

Mit „Disney Film Favorites“ schuf Johnnie Vinson ein zauberhaftes Medley, das Spaß und Freude am Leben und an der Musik versprüht. Die Zuhörer durften sich mit den jungen Musikern aus Westerheim eintauchen lassen in aufregende Unterwasser-Welten mit der „kleinen Meerjungfrau“ und sie bei den abenteuerlichen Reisen mit Simba aus dem Musical „König der Löwen“ begleiten. Dann erlebten sie noch lustige und spannende Momente mit dem Disney-Werk „Aladdin“ und auch die wahre Liebe in dem bekannten Musical „Die Schöne und das Biest“.

Musik aus der Agentenwelt

Mit der Titelmelodie des Zeichentrickfilms „The Incredibles“ („Die Unglaublichen“) von Michael Giacchino in einer Bearbeitung von Paul Murtha entführte die Jugendkapelle ihre Konzertbesucher in die Welt von Agenten mit wilden Verfolgungsjagden, Nervenkitzel und Glamour, wie der Fernsehzuschauer von den James Bond-Filmen her kennt. Die Jugendlichen bewiesen eine gekonnte Intonation und Tonschönheit in dem dynamischen Stück im Bigband-Sound, bei dem immer wieder einzelne Register in den Vordergrund rückten und bei dem Maike Enderle auf dem Alt Saxophon ein tolles Solo hinlegte.

Zugabe bleibt nicht aus

Das begeisterte Publikum hatte Gefallen an den Stücken und forderte mit einem lang anhaltenden Applaus eine Zugabe ein, für die Dirigent Winfried Baumeister den Taktstock an seinen Stellvertreter Martin Kneer übergab. Die Jugendkapelle ließ dann das Stück „Journey in Concert“ in einem Arrangement von Paul Murtha erklingen, ein Medley mit Songs der US-Band Journey. Dann räumten die Jungmusikanten die Tribüne für die Musikkapelle Westerheim, die dann unter dem Dirigat von Ulrich Allgaier groß aufspielte.

35 Jugendliche mit Unterricht

Lob und Dank erfuhr die Jugendkapelle auch vom Vereinsvorsitzenden Dietmar Ramminger, der die Darbietungen als gute Werbung für die tolle Jugendarbeit der Musikkapelle Westerheim bewertete. Er informierte, dass der Verein zusätzlich zur Jugendkapelle ein Vororchester mit 15 Kindern hat und 32 Flötenkinder ausbildet. 35 Jugendliche würden aktuell eine Einzelausbildung genießen, erklärte Ramminger und betonte: „Wir haben keine Anbindung an die Musikschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen und bilden unsere Nachwuchsmusiker selbst aus.“ Das sei nur durch das große Engagement von Vereinsmitgliedern möglich, die sich in der Jugendarbeit einbringen. Da nannte er an erster Stelle den Dirigenten Winfried Baumeister, der für seine Arbeit als kleines Dankeschön einen Blumenstrauß erhielt.