Jugendfeuerwehr rettet bei Schauübung zwei Verletzte

Anlässlich des 35. Florianhock hat die Freiwillige Feuerwehr Hohenstadt das 30-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr mit einer Schauübung der Jugendwehr gefeiert. Die beiden Jugendleiter Ulrich Baumeister und Tobias Schweizer hatten die Schauübung federführend organisiert und erläutert. Unterstützt wurden die Kameraden dabei durch drei Laichinger Feuerwehrleute, die mit der Drehleiter die Übung unterstützten.

Bereits am Freitagabend zur Einstimmung in den Hock hatte die „Blaulichtparty“ im Gerätehaus stattgefunden. Die Beteiligung des „Jungvolks“ war nach Aussage von Heiko Ramminger, dem stellvertretenden Kommandanten „wirklich gut“. Am Sonntag startete der Familienhock am Geräte- und Dorfgemeinschaftshaus mit einem zünftigen Frühschoppen.

Rauch aus Volksbankgebäude

Am späten Vormittag waren dann mehrere Fahrzeuge in der Hohenstadter Ortsmitte mit Einsatzsignal und Blaulicht am Anrücken zum Brandherd zu sehen. Für die Schauübung hatten die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr das ehemalige Volksbankgebäude ordentlich „eingeraucht“. Als Übung wurde ein Brand im Treppenhaus angenommen, wobei zwei Personen im Haus vermisst waren. Eine „Person“, nämlich das mannsgroße Maskottchen der Jugendfeuerwehr, ein Riesenteddy, wurde durch einem Angriffstrupp durch die Eingangstür gerettet und auf einer Trage vom Brandherd entfernt.

Dem zweiten Angriffstrupp, der eine verletzte Person aus einem Fenster im ersten Stock an die Drehleiter übergab, war der Rückweg über die Treppe verwehrt, so dass auch die beiden Jugendfeuerwehrleute über den Rettungskorb zu Boden schwebten. Unterdessen waren zwei Trupps mit Strahlrohren gegen den Brandherd vorgegangen und kurz drauf konnte „Feuer schwarz“ verkündet werden. „Wasser halt“.

Der gemütliche Teil und die offizielle Eröffnung des Florianhock fand anschließend wieder am Feuewehrmagazin statt. Bürgermeister Günter Riebort stach mit Unterstützung von Matthias Lucka von der Kaiser Brauerei aus Geislingen das Fass an. Gemeinsam mit Kommandant Joachim Götz und seinem Stellvertreter Ramminger stießen die beiden Wehrmänner auf den 35. Florianhock an. Die musikalische Umrahmung des Fassanstichs übernahm der Spielmannszug Westerheim, erstmals unter der neuen Leitung von Cindy Gnann.

Der Spielmannszug, unterstützt durch die Florenteenies, untermalte auch die feierliche Scheckübergabe der aktiven Abteilung an die Jugendkasse. Mit 300 Euro unterstützt der Scheck einen für Herbst geplanten Ausflug der Jugendwehr in den Freizeitpark Tripsdrill. Hierfür veranstaltete die Jugend ebenfalls eine große Tombola mit vielen Preisen. Auch Bürgermeister Riebort versprach einen Zuschuss aus der Gemeindekasse.

Trotz kurzen Regenschauern war der Hock sehr gut besucht, für die vielen anwesenden Kinder gab es eigens eine Riesenhüpfburg. Die Wichtelstube Hohenstadt veranstaltete ebenfalls ein buntes Unterhaltungsprogramm für die Kinder, das sehr gut angenommen wurde. Gemütlich bei unterhaltsamen Geprächen ging der Hock vonstatten.