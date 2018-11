Jubiläum bei der IGF: Super Show der Erinnerungen

Die Gardemädchen, die Schalmeien, die älteren und jüngeren Sänger sowie die Kultfiguren „Oma und Opa“ haben den Jubiläumsabend der Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) unterhaltsam und gekonnt gestaltet und die vielen Geburtstagsgäste mit amüsanten Einlagen erfreut. In den Beiträgen gab es immer wieder Erinnerungen an die Gründung des Fasnetsvereins und die 44-jährige Geschichte der IGF. Vorstandsmitglied Maximilian Hohl führte durch das bunte Programm. Dabei glaubte der eine oder andere Zuschauer wohl immer wieder, einen der vielen tollen Bürgerbälle der vergangenen Jahrzehnte erneut zu erleben.

Schalmeien in Spiellaune

Die 1992 unter der damaligen IGF-Leitung von Karl Klöble gegründeten Schalmeien traten gleich mehrmals auf der Bühne der Albhalle in Aktion und setzten bei der Feier den musiaklischen Akzent. Ihre ersten einstudierten Lieder – fünf Stück an der Zahl – ließen die Schalmeien bereits 1993 beim Bürgerball erklingen. Die Musikerinnen und Musiker um Heike Class und Anja Tritschler boten ein Medley mit ihren besten Stücken aus 25 Jahren und bereiteten auch mit ihrem ersten Stück „Schnauze“ Spaß und Freude.

Nicht fehlen durften bei der Jubiläumsfeier zum 44-jährigen Bestehen die Gardemädchen, die für den Festabend einen exklusiven Gardetanz einstudiert hatten. Ihr IGF-Grade feierte ihr Debüt bereits beim zweiten Bürgerball 1976 im Rössle mit einem Überraschungsauftritt. Seitdem präsentierten sie viele verschiedene und auch preisgekrönte Tänze in modernen und gekonnten Choreografeien. Trainiert wurden sie über Jahrzehnte von Helga Fischer, seit einigen Jahren hat diese Aufgabe Elisa Fischer übernommen.

Super Showtanz der Garde

Noch ein zweites Mal traten die Mädchen der IGF-Garde in Aktion: mit einem Showtanz. Sie zauberten in tollem Outfit nochmals ihren Showtanz „Das ganze Leben ist ein Quiz“ auf die Bühne. In dem hervorragenden Tanz möchte ein Träumer Millionär werden, doch in verschiedenen Spielshows findet er keinerlei Glück. Nicht einmal bei „Herzblatt“ bekommt er eine der drei bezaubernden Damen ab. Am Ende steigt er in ein Taxi – natürlich in das Quiz-Taxi. Weder Glück im Spiel, noch in der Liebe, so ist das nun mal im Leben. Mit der Erkenntnis „das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten“ zieht der Träumer von dannen.

IGF-Sänger in Fahrt

Einen besonderen Aufritt hatten die IGF-Sänger, die seit dem ersten Bürgerball dabei sind und die sich immer wieder tolle Texte zu bekannten Liedern einfallen ließen. Dabei nahmen sie gesanglich die Gemeindepolitik und das Vereinsgeschehen im Flecka jedes Jahr amüsant und gekonnt auf die Schippe und ließen sich dabei auch immer ein Viertele Rotwein auf der Bühne schmecken. Zunächst sangen sich die Oldies mit klasse Liedern in die Herzen des Publikums, dann stießen die jüngeren IGF-Sänger hinzu, die vor etwa elf Jahren einen Generationswechsel in der Gruppe einläuteten.

Die Oldie-Sänger Anton Walter, Hans Moser, Ernst Lang, Georg Striebel, Gebhard Moser, Manfred Kurzhals und Bernhard Schweizer erinnerten mit ihren zahlreichen Liedern an die gute alte Zeit etwa mit den Liedern „Wir sind die Sänger, Sänger von der IGF“, „So lang die IGF besteht, so lang gibt’s keine Ruh“, „Ja die Fasnet von Westerheim, und was geschah, erzählen wir euch in den nächsten Stunden“ oder „Und wenn ihr mitmacht, dann feiern wir eine schöne Fasnet“. Schön war dann, als die jüngere Sängerschar hinzustieß und die Gruppen in eine Art Zwiegesang traten. In den folgenden Liedern gab es Seitenhiebe gegen Laichingen und gemeinsam meinten alle IGF-Sänger lautstark im Finale „Denn wo kann’s schöner sein, als hier in Westerheim. Dort wo man singt und gerne Fasnet macht.“

„Oma und Opa“ treten auf

Das Spitzenprogramm zum Jubiläumsfest wurde ergänzt von drei Filmbeiträgen von Marius Fischer, bei denen IGF-Mitglieder und Bürgermeister Walz darlegten, warum die Fasnst in Westerheim so toll und einzigartig ist. Und als Überraschung gab es noch den Auftritt von „Oma und Opa“, zwei legendären Gestalten aus der Westerheimer Fasnet, die anfangs bei den Rosenmontagsumzügen mitmarschierten, aber über die Jahre in Vergessenheit geraten sind. „Oma und Opa“ mit Barbara Priel und Michael Hummel auf der Bühne sowie den Stimmen von Selma Rehm und Alfred Lang plauderten auf ihrem Weg zum Jubiläumsabend über die IGF anno dazumal und viele amüsante Stunden bei der Westerheimer Fasnet.

Zum Tanze und zur Unterhaltung spielte nach dem Festprogramm die United Dance Band, zudem gab es noch eine Fotobox für Erinnerungsfotos, eine Cocktailbar und einen Süßigkeitsstand. Viele Besucher betrachteten noch die gelungene Ausstellung zur 44-jährigen Geschichte der IGF und der ein oder ander Gast enteckte sich auf einem der vielen Fotos. Geehrt wurden die Gründungsmitglieder und ersten Mitglieder des Vereins (Bericht folgt).