Josef Kapfer erhält die silberne Ehrennadel verliehen

Ehrungen sind bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Westerheim im Schwäbischen Albverein angestanden. Für 40 Jahre Mitgliedschaft und Treue zum Albverein hat Vertrauensmann Manfred Rehm drei Vereinsmitglieder ausgezeichnet. Josef Kapfer erhielt für seine Leistungen im Ehrenamt die silberne Ehrennadel des Gaus verliehen.

Gregor Baumeister erhielt für seine 40-jährige Treue die silberne Ehrennadel samt Urkunde aus den Händen von Manfred Rehm. Rudolf Schmucker und Karl Heinz Klöble hatten sich entschuldigt und werden ihre Urkunden für ebenfalls 40 Jahre Mitgliedschaft zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

Eine besondere Ehrung wurde Josef Kapfer zuteil. Der Gauvorsitzende des Bezirks Donau-Blau, Paul Seybold, zeichnete Kapfer mit der silbernen Ehrennadel des Schwäbischen Albvereins aus. Josef Kapfer trat 1996 in den Verein ein, er wurde bereits ein Jahr später Beisitzer und übernahm auch bald das Amt des Seniorenwanderwarts. "Er entlastete dadurch Manfred Rehm, der das Seniorenwandern ins Leben gerufen hat", würdigte Seybold das Vereinsmitglied. "Kapfer hilft immer und überall. Er ist immer als Erster zur Stelle." Zusammen mit seiner Frau Brunhilde sorge Kapfer dafür, dass der Schaukasten am Rathausvorplatz mit Leben gefüllt sei. Mit seinen humorigen Erzählungen verkürze Kapfer auf längeren Busfahrten seinen Mitfahrern die Reisezeit.

"Für das Jahresprogramm bringt er immer Ideen mit ein, er war stets ein konstruktives Mitglied im Ausschuss", lobte der Gauvorsitzende. Es wäre toll, wenn der Verein noch weitere solch aktive Mitglieder hätte, denn nur solche Mitglieder könnten einen Verein weiterentwickeln und erfolgreich führen, fügte er hinzu.

Kapfer wollte zwar aus Altersgründen nicht mehr für das Amt des Seniorenwanderwarts kandidieren, unterstützt aber als Wanderführer weiterhin den Albverein. "So lange und so weit mich meine Füße tragen, bin ich weiter dabei", betonte der agile Rentner. Mit den Worten "Mir ist es ein besonderes Anliegen, zu bewahren, was wertvoll ist, und zu verändern, was notwendig" nahm Kapfer die Ehrung und die silberne Ehrennadel an.

Auch Vertrauensmann Rehm würdigte die Leistungen Kapfers wie der anderen Geehrten. Er dankte für ihr Engagement sowie für ihre Treue und langjährige Verbundenheit mit den Zielen des Schwäbischen Albvereins. (cm)