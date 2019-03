„Ingrid“ geht in Flammen auf

Schlag Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch ist die 6,5 Meter hohe Fasnetshexe von Westerheim auf dem Sellenberg ein Raub der Flammen geworden. Erik Weber von den Rekruten war es vorbehalten, die Symbolfigur der Westerheimer Fasnet anzuzünden. Ruckzuck brannte die Fasnetshexe und relativ lange hielt das Gerüst noch stand.

Nach gut zehn Minuten brach sie dann in sich zusammen, loderte aber noch lange vor sich hin. Mit der Verbrennung der Symbolfigur der Westerheimer Fasnet ging das närrische Treiben im Ort schlagartig zu Ende – eine insgesamt schöne und gelungene Fasnet, wie die Bürger der Gemeinde und Gäste von auswärts immer wieder betonten.

Erik Weber legt Feuer

Regen- und Schneefälle bestimmten noch das Wetter am Dienstagabend, als die Rekruten des Jahrgangs 1998/1999 noch gemütlich im Adler zusammensaßen und den Ausklang der Fasnet mit einem gemeinsamen Abendessen begingen. Die Fasnetshexe stand indes schon auf dem Sellenberg in voller Pracht, die Jahrgängler hatten sie dorthin verfrachtet und aufgebaut. Einige Stunden durfte sie dort noch thronen, ehe Erik Weber zum Feuerzeug griff und ihren Garaus besiegelte. Trockenes Holz und mit Benzin kräftig getränkte Stoffreste lagerten im Innern der Figur, die in Sekundenschnelle Feuer fing und mit einem Schlag lichterloh brannte. Gut, dass Erik Weber beim Entzünden ausreichend Platz zum Brandobjekt hatte und mit einem Satz weg von der Feuerstelle war.

Loderndes Feuer zu Glockenschlag

Die Rekruten selbst wie auch einige Gäste hatten vorsichtshalber ausreichend Abstand eingenommen. Zum mitternächtlichen Glockenschlag von St. Stephanus war nun ein lautes Lodern und Zischen des Feuers hinzugekommen. In die Höhe schossen Feuer und etwas Rauch, sicherlich weit sichtbar war die helle und leuchtende Stelle auf dem Sellenberg. Zum Abschied der lichterloh brennenden Fansnetshexe ließ Martin Kneer auf der Trompete noch das Abschiedslied „Ich hatt’ einen Kameraden“ erklingen. Marcel Schulz, der als Kurt und mit den Beiträgen „Hier kommt Kurt“ der Fasnet der Rekruten den Stempel aufdrückte, „weinte“ noch seiner „Ingrid“ nach, wie er die diesjährige Westerheimer Fasnetsdame getauft hatte.

Zu regnen hatte es aufgehört, als sich die Rekruten und die Zuschauer auf dem Sellenberg zum großen Finale eingefunden hatten. Die 22 Jahrgängler stellten sich noch zum Gruppenfoto vor ihre riesige Dame, auf der das Brett mit den Zahlen 1998/99 nach lange standhielt und diese noch lange lesbar waren. Die einen oder anderen Rekruten genehmigten sich noch ein abschließendes Fasnetsbier und dann war der Spuk zu Ende.

Rekruten wirken bei Fasnet mit

In Westerheim ist es Tradition, dass der jeweilige Rekrutenjahrgang die heiße Phase der Fasnet einläutet und auch beendet, und das mit der Fasnetshexe. Diese entwerfen und gestalten sie, diese stellen sie zum „Maschgerdag“ in der Ortsmitte beim Haus des Gastes auf und diese bringen sie dann auch zum Sellenberg hoch, um sie in der Nacht zum Aschermittwoch anzuzünden. Solange die Fasnetshexe im Flecka thronen darf, solange haben die Narren das Sagen. Ihr Verbrennen bedeutet dann das Ende von Remmi-Demmi und Ramba-Zamba. Die Asche der Fasnetsfigur soll das Aus der Fasnet symbolisieren. Vor Jahren durfte die Fasnetshexe noch im Ort verbrannt werden, was aus Sicherheitsgründen von den Gemeindeverwaltung nicht mehr erlaubt ist, schon aufgrund der Nähe zu dem historischen Haus des Gastes mit dem schönen Fachwerk.

„Schöne, aber anstrengende Zeit“

„Es war eine schöne, aber auch anstrengende Zeit. Sie hat Spaß gemacht“, betont Martin Kneer, Sprecher der Westerheimer Rekruten. Die Fasnet sei schnell vergangen. Jetzt will er erstmals durchschnaufen und ausschlafen, ehe weitere neue Aufgaben in Westerheim anstehen – etwa die Proben bei der Musikkapelle mit Blick auf das Osterkonzert. Die Zeit mit seinen Jahrgänglern möchte er nicht missen. Es seien schöne Begegnungen gewesen, bereichernd die gemeinsamen Aufgaben: der Bau der Fasnetshexe wie des Festwagens für die Umzüge in Hohenstadt und Westerheim, das Proben für die Auftritte als Rocker und Biker zur Rockmusik bei Bürgerball und Maskenprämierung wie das Herausbringen des Fasntesblättles. Ihm stimmen die anderen Rekruten zu, die sich in der Tat gekonnt und engagiert in die Westerheimer Fasnet eingebracht haben.

Übrigens: Es war der letzte Rekrutenjahrgang, der komplett die Anfangszahlen 19 trug