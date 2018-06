Indisch-südamerikanische Begegnung

Internationale Begegnung unter Geistlichen in Westerheim: Professor Varghese Koluthara (links, Foto: Steidle) aus Bangalore beziehungsweise Mysore in Südindien war Gastredner beim einem theologischen Kongress zum Thema Kirchenrecht im griechischen Thessaloniki und besuchte im Anschluss Freunde in Deutschland, so auch Matthias und Marlies Rehm in Westerheim. Und dort traf der Professor für internationales Kirchenrecht am Dharmaram College in Bangalore zufällig einen ehemaligen Studenten seiner Fakultät, nämlich Pfarrer Bins Augustine Puthumanamooshiyil (Mitte). Groß war die Freude unter den beiden Geistlichen, zumal beide in ihrer Muttersprache miteinander reden konnten: Malayalam oder Malabarisch. Diese Sprache reden rund 33 Millionen Menschen, vor allem im Bundesstaat Kerala, an der Südwestküste Indiens. Pfarrer Bins Augustine studiert übrigens auch Kirchenrecht, und zwar im Aufbaustudium in Rom am „pontifical institut for oriental studies“. Dort schreibt er in den nächsten beiden Jahren seine Doktorarbeit. Und zu den beiden Geistlichen ist Pfarrer Johan Pacheco (rechts) gestoßen, der ebenfalls einen Abstecher nach Westerheim von Rom kommend machte. Der 32-jährige Pfarrer aus Venezuela besuchte Ligia und Heinz Kneer, die er seit 2005 kennt. Damals waren sieben junge Christen aus Venezuela im Vorfeld des Weltjugendtags in Köln mit dem damaligen Papst Benedikt XVI. in Westerheim zu Gast, eben bei Ligia und Heinz Kneer. Seitdem bestehen die freundschaftlichen Beziehungen. Johan Pacheco war fünf Jahre Gemeindepfarrer in Lobatera in der Diözese San Cristóbal. Er studiert derzeit Kommunikationswissenschaften in Rom, denn er möchte für Radio Vatikan in Venezuela arbeiten. Schon viele Beiträge hat er für Radio Vatikan verfasst, so am vergangenen Sonntag noch aktuell einen Kommentar über den Papstbesuch in Kuba verfasst. Und wie haben sich die drei Geistlichen in Westerheim verständigt? Auf Italienisch, eine Sprache, die alle drei gut verstehen. Und auch Pfarrer Georg Egle aus Laichingen hat sich am vergangenen Sonntag nach dem Gottesdienst mit den Gästen auf Italienisch unterhalten.