In Westerheim shoppen für den guten Zweck

Am Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai, veranstaltet der Missionsausschuss der katholischen Kirchengemeinde Christkönig Westerheim in Kooperation mit der Aktion Hoffnung einen Outletmarkt besonderer Art. Zwischen 10 und 17 Uhr besteht die Möglichkeit, in der Marienburg, Kirchenplatz 4, neue Markenkleidung für Damen und Herren zu attraktiven Preisen zu erwerben. Dabei handelt es sich um Ware, die wegen der coronabedingten Schließungen im Einzelhandel nicht verkauft werden konnte und deshalb zum Teil vernichtet worden wäre. Die Aktion Hoffnung hat diese Kleidung im Rahmen der staatlichen Überbrückungshilfen für Hersteller und Händler gespendet bekommen.

Um das Shopping-Erlebnis abzurunden, bietet der Missionsausschuss Kaffee und Kuchen an. Man könne auch gerne nur auf ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee vorbeigekommen, heißt es.

Erlös kommt sozialen Projekten zugute

Die Überschüsse aus dem Outletmarkt kommen nachhaltigen Sozialprojekten zugute. Die eine Hälfte des Erlöses ist für das Zentrum Centre Nouvelle Espérance (Zentrum der neuen Hoffnung) in Bujumbura, der Hauptstadt Burundis, bestimmt, welches über das jahrelange Wirken des Westerheimers Pater Benno Baumeister maßgeblich geprägt wurde. Die Einrichtung ist zu einem Sozial- und Bildungszentrum gewachsen. Ein interdisziplinäres Team kümmert sich um die medizinische Versorgung von Aids-Patienten und -Patientinnen sowie um deren Angehörige und trägt durch verschiedene Beratungs-, Unterstützungs- und Ausbildungsangebote dazu bei, dass trotz Infektion für den eigenen Lebensunterhalt gesorgt werden kann.

Die andere Hälfte des Erlöses fließt in nachhaltige Sozialprojekte der Aktion Hoffnung wie beispielsweise eine Suppenküche für bedürftige Menschen in Georgien.

Der Missionsausschuss freut sich, zahlreiche Besucher in der Marienburg in Westerheim willkommen zu heißen.