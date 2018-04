In Westerheim ist besonders die Kinder- und Jugendliteratur gefragt

1367 Leser sind in der Gemeindebücherei Westerheim im vergangenen Jahr angemeldet gewesen, davon haben 480 regelmäßig die Bücherei besucht. Unter diesen aktiven Lesern sind 288 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 63 Leser sind neu hinzugekommen. Diese und viele weitere Zahlen und Daten sind dem Jahresbericht 2017 der Gemeindebücherei Westerheim zu entnehmen, den Büchereileiterin Monika Schossmaier erstellt hat.

Dieser ist Westerheims Räten am Dienstagabend in der Sitzung vorgelegt worden. Bürgermeister Hartmut Walz ergänzte die Ausführungen und lobte das Büchereiteam für ihren engagierten Einsatz. Besonderes Lob fand er für die gute und intensive Zusammenarbeit der Bücherei mit der Schule und den Kindergärten.

24 841 Medien ausgeliehen

Wie dem Jahresbericht für 2017 weiter zu entnehmen war, sind im vergangenen Jahr rund 9700 Besucher registriert worden, davon 1179 bei den von der Bücherei organisierten Veranstaltungen. Was die Ausleihzahlen der Medien in der Gemeindebücherei betrifft, so wurden 2017 genau 24 981 Bücher, Zeitschriften, Spiele, CDs oder DVDs ausgeliehen. Im Vorjahr 2016 waren es 24 841 Medien. Besonders gefragt war die Kinder- und Jugendliteratur mit 11 751 Ausleihen, gefolgt von den Zeitschriften mit 4277, den AV-Medien mit 3236 und den Romanen mit 3911.

Blickt man auf die Ausleihzahlen der vergangenen fünf Jahre, so hat sich die Zahl der Ausleihen bei rund 25 000 eingependelt. Was den Bestand der Medien in der Gemeindebücherei Westerheim betrifft, so liegt der Gesamtbestand bei 9987 Einheiten. Größter Anteil bildet die Kinder- und Jugendliteratur mit 4556 Einheiten, die Sachliteratur mit 2534, die Romane mit 1632 sowie die CDs und Tonkassetten mit 821. Brettspiele gibt es genau 73.

Kooperationsprojekt mit Kita

In ihrem Jahresbericht 2017 verweist Büchereileiterin Monika Schoßmaier auf 56 Veranstaltungen der Gemeindebücherei mit 1179 Besuchern. Dazu gehören etwa das Kooperationsprojekt zwischen Bücherei und dem Kindergarten Arche Noach sowie dem Haus für Kinder. Auch die Klassen der Schule am Sellenberg würden seit dem 2011 eingeführten Projekt zur Leseförderung regelmäßig die Bücherei im Haus des Gastes besuchen. Ferner gehörten die Vorlesestunden von Heidrun Kroen und die Krimistunde der Bücherei-Detektive mit Tine Mehls zum festen Angebot.

Monika Schoßmaier erinnerte in ihrem Jahresbericht ferner auf den bundesweiten Vorlesetag, die Ferienbetreuung der Grundschüler, die Teilnahme am Sommerferienprogramm mit 22 Kindern, die Leseclubaktion „Heiß auf Lesen“ während der Sommerferien oder die Fredrick-Tage im Oktober, bei denen im vergangenen Jahr das Puppentheater Firlefanz zu Gast war. Mitgemacht habe die Bücherei erneut beim Westerheimer Weihnachtsmarkt.

Geregelte Öffnungszeiten

Insgesamt war die Westerheimer Bücherei im vergangenen Jahr an 148 Tagen mit 370 Stunden geöffnet. Was das Personal der Gemeindebücherei Westerheim angeht, so teilen sich Monika Schoßmaier, Sandra Stohrer und Heidrun Kroen eine Vollzeitstelle. „Mit dem schmalen Personalkörper der Bücherei wird viel geleistet und hohe Qualität geboten“, unterstrich Bürgermeister Walz.