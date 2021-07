In Westerheim eskaliert ein Streit

In der Nacht zu Dienstag ist in Westerheim ein Streit so eskaliert, dass mehrere Polizeistreifen ausrücken mussten.

Die Polizei schreibt, dass kurz vor zwei Uhr Zeugen lautstarken Streit meldeten. Zwischen einem 26-Jährigen und einer 25-Jährigen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Die eskalierten wohl und der Mann soll auf die Frau eingeschlagen haben. Im Vorfeld wurde wohl schon reichlich Alkohol konsumiert.

Nach dem Streit setzte der Mann sich in sein Auto und fuhr zunächst weg. Kurze Zeit später kehrte er zurück. Inzwischen war die Polizei eingetroffen. Den Beamten gegenüber verhielt der Mann sich erst aggressiv und versuchte dann zu flüchten.

Der 26-Jährige widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und ihm mussten Handschließen angelegt werden. Er kam auf ein Polizeirevier. Dabei beleidigte er die Polizisten mehrfach. Die restliche Nacht verbrachte er in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen wie Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr zu.