In dieser Alb-Kommune will Unbekannter einen Automaten aufbrechen

Mit Wunderkerzen versuchte ein Unbekannter am Freitag in Westerheim einen Automaten zu knacken. Kurz vor 1 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Zigarettenautomaten in der Straße „Am Vogelherd“. Feuerwehr und Polizei rückten aus.

Feuerwehr rückt aus

Ein Unbekannter hatte laut Mitteilung der Polizei mehrere Wunderkerzen in den Automaten gesteckt und angezündet. Er versuchte wohl dadurch, den Automaten zu öffnen und an den Inhalt zu gelangen. Das misslang. Zu einer weiteren Brandausdehnung kam es nicht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer erloschen. Dennoch blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro zurück.