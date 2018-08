Im Frühtau wandern junge Urlauber zum Heuberg

Traditionell findet immer an einem Mittwoch im August im Sommerferienprogramm der Gemeinde Westerheim eine Frühwanderung der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim statt. Dieses Jahr konnten die gut 30 Kinder mit ihren Betreuern bei bestem Wetter ihre Wanderung antreten. Die Tour führte zunächst zu den Egelsee-höfen und dort zur Hüle, wo der ganzen Gruppe die aufgehende Sonne ins Gesicht schien. Nachdem beim anschließenden Aufstieg zum Heuberg die nebelfeuchte Wiese erfrischte, freuten sich alle Jungen und Mädchen, in den gemütlich aufgewärmten Schuppen der Familie Hiller zu kommen. Mit Milch, Kaba und Kuchen gestärkt ging es dann in den Stall zu den Kühen und ins Heu. Natürlich lockte auch die große Rutsche. Auf der ausgelegten Silofolie und mit dem Wasser aus dem bereitgestellten Tank begann das Rutschvergnügen für die jungen Urlauber. Sie experimentierten sogleich, auf welche Art und Weise es sich am besten den Hang hinuntergleiten lässt. Danach durften die leckeren Hot Dogs, spendiert von Sieger Wahl, nicht fehlen. Der schöne Vormittag fand mit dem gemeinsamen Singen von lustigen Liedern wie „Kolumbus“, der „Affenbande“ und dem „Dorfschulmeisterlein“ einen schönen Abschluss und die Kinder kehrten fröhlich und vergnügt nach Westerheim zurück. Foto: Chor