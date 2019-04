Hunderte Biker bitten um Gottes Beistand

Nach dem Wegzug der Kapuziner-Mönche im Oktober und Sorgen um die Zukunft der Kirche scheint es gewiss zu sein: Die alljährliche Motorrad-Wallfahrt nach Ave Maria oberhalb von Deggingen (Landkreis Göppingen), bei der sich immer am letzten Samstag im April hunderte Biker aus der Region für die anstehende Motorradsaison segnen lassen, wird es weiter geben. Das freut alle Beteiligten und die Organisatoren um Melanie Korunn.

Glücklich darüber ist auch der 61-jährige Bernhard Vitt, der mit seiner Frau Karin eigens aus dem hessischen Rotenburg an der Fulda ins Täle reist. Seit zehn Jahren besucht das Ehepaar die Motorrad-Wallfahrt in Ave. „Eine Wallfahrt mit so vielen Teilnehmern gibt es bei uns in diesem Maße nicht“, erklärt Bernhard Vitt, warum es ihn alljährlich nach Deggingen zieht.

Die Kirche an sich sei „vom Feinsten“, schwärmt er und die Gegend wunderschön, um eine Tour zu unternehmen, und die Andacht nach dem Korso sehr ergreifend – auch dank der Gitarrengruppe Gosbach, die den Gottesdienst begleitet. Vor allem aber nehmen die Vitts den 350 Kilometer langen Weg von Hessen ins Obere Filstal gerne auf sich, weil sie mit „Biker-Vater“ Flavian ein besonderes Verhältnis verbindet: Flavian hatte das Paar vor 35 Jahren in Lispenhausen, einem Stadtteil von Rotenburg an der Fulda und Wohnort der Eheleute Vitt, getraut.

Das kam so: Pater Flavian, der jetzt bei den Barmherzigen Schwestern in Bad Ditzenbach lebt, stammt gebürtig aus der Gegend um Rotenburg, erzählt Bernhard Vitt. Dort war dieser neun Jahre als Priester tätig. „Vor elf Jahren war ich zum ersten Mal in Deggingen, damals mit dem Auto“, erinnert sich Bernhard Vitt. Der Grund seiner damaligen Reise: Er und seine Frau wollten Pater Flavian zu ihrer Silberhochzeit im darauffolgenden Jahr einladen. Bei dieser Gelegenheit erzählte Flavian dem Besucher aus Hessen von der Motorrad-Wallfahrt – und sofort war Bernhard Vitt, der selbst Motorrad fährt, Feuer und Flamme.

In den ersten Jahren sind die Eheleute Vitt direkt nach der Motorrad-Wallfahrt wieder ins heimische Rotenburg zurückgefahren. Mittlerweile nehmen sie die Veranstaltung zum Anlass, einen Kurzurlaub im Täle zu verbringen. So sind sie auch dieses Jahr mehrere Tage vor Ort. Die Wallfahrt scheint übrigens ihren Zweck zu erfüllen: „Ich hatte zum Glück noch nie einen Unfall mit dem Motorrad – und das, obwohl ich Vielfahrer bin“, betont Bernhard Vitt. Für diesen Samstag hofft der 61-Jährige auf trockenes Wetter. Doch auch bei Regen sind er und seine Frau auf jeden Fall mit von der Partie - denn, wie er schmunzelnd betont: „Ein richtiger Biker schwimmt nicht weg“.