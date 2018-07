Honig aus Westerheim für Konsul

Unlängst hat Bürgermeister Hartmut Walz aus Westerheim bei einem Termin in Bebenhausen Regierungspräsident Klaus Tappeser sowie den geschäftsführenden US-Generalkonsul David S. Elmo aus Frankfurt am Main getroffen, mit denen er ins Gespräch gekommen ist. Walz überreichte sowohl Regierungspräsident Tappeser wie Generalkonsul Elmo ein Glas Honig aus dem Biosphärengebiet und warb für die Gemeinde Westerheim. Auch Gemeindeflyer hatte Walz im Gepäck. Der Bürgermeister informierte bei dem lockeren Gespräch, dass auch viele Westerheimer Betriebe Geschäftsbeziehungen in die USA haben. Er sprach Generalkonsul Elmo und Regierungspräsident Tappeser eine Einladung nach Westerheim aus und empfahl, die mit LED-Technik ausgestattete Schertelshöhle mit ihren herrlichen Tropfsteinen anzuschauen. Foto: pr