Hohenstadter SV ehrt verdiente Mitglieder

Sein 25-jähriges Bestehen hat der Hohenstadter Sportverein (HSV) am Sonntag groß gefeiert. Im Jahre 1993 ist der Verein gegründet worden, da Sporttreiben in Hohenstadt zuvor nur bedingt möglich war. Eine große Lücke im Vereinsleben ist geschlossen worden. Seit der Gründung des HSV leitet Fritz Müller den Verein als erster Vorsitzender. Er begrüßte auch die Gäste und Mitglieder, die zum Festakt mit vielen Ehrungen gekommen waren. Mit einem Sektempfang im Dorfhaus begann die Jubiläumsfeier, die nach dem Mittagessen mit einem Unterhaltungsprogramm zu Kaffee und Kuchen ihre Fortsetzung fand.

Eine umfassende Ehrungsmatinee bildete den Schwerpunkt der Festversammlung am Sonntagvormittag, bei der zunächst Bürgermeister Günter Riebort das Wort ergriff und die Bedeutung eines Vereins und insbesondere eines Sportvereins für eine Gemeinde hervorhob. „Was wäre eine Gemeinde ohne Sportbegeisterung und einen Sportverein?“, fragte er die Runde und freute sich darüber, dass vor 25 Jahren engagierte Hohenstadter Bürger sich zum Sporttreiben zusammenschlossen. Rieborts Dank galt allen ehrenamtlich Tätigen im HSV und insbesondere der Vorstandschaft.

Ehrungsordnung erarbeitet

Die vielen Ehrungen mit zahlreichen Grußworten begleitete der stellvertretende Vorsitzende Walter Reichersdorfer, der auch die neu erarbeitete Ehrungsordnung des Hohenstadter Sportvereins erläuterte, die mit Blick auf das Jubiläum erstellt worden war. In der noch jungen Geschichte des Vereins erhielten bislang die Vereinsmitglieder noch keine Würdigungen, die jetzt alle nachgeholt wurden. In Zukunft sollen die Ehrungen im Rahmen der Jahresversammlungen stattfinden. „Der HSV wäre ohne seine Mitglieder und Übungsleiter nichts“, meinte Reichersdorfer und nahm die erste Runde an Ehrungen für eine 25-jährige Mitgliedschaft vor.

Sie freue sich im Namen des Turngaus Staufen mit dem doch sehr jungen Hohenstadter Sportverein, erklärte die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi in ihrer Funktion als Präsidentin des Turngaus Staufen. Sie dürfe mal einen jungen Sportverein ehren, das sei was Besonderes, da die meisten doch schon über viele Jahrzehnte bestehen. Turn- und Sportvereine in einer Gemeinde seien für die Gesellschaft „unglaublich wichtig für die Gemeinschaft, das Miteinander und den Austausch.“ Wichtig sei es, die Vereine auch für die Zukunft fit zu machen, da es immer schwieriger werde, ehrenamtliche Mitstreiter zu finden. „Ohne Vereine geht der Zusammenhalt in der Gesellschaft verloren“, unterstrich Nicole Razavi und lobte die demokratischen Verhältnisse, die in einem Verein gegeben sind: „Die Vereine bilden die ersten demokratische Grundform im Lande.“

Vizepräsident Martin Sauer vom Turngau Staufen hob in seinem Grußwort die Leistungen der Sportvereine in der Kinder- und Jugendarbeit hervor, in der sie ihren Körper kennen lernen, Koordination üben und Freunde unter Gleichgesinnten finden. Die Gemeinschaft werde gestärkt. Wichtig ist gerade das soziale Miteinander für die Kinder und Jugendlichen, das sie in Vereinen erfahren“, sagte er. „Dem gesellschaftlichen Wandel müsse sich jeder Verein stellen, zumal die Mitglieder heute attraktive Angebote sich wünschen. Für kreative Ideen sei der Turngau immer dankbar.

Karl Stradinger, Vorsitzender der Württembergischen Sportjugend und Sportkreis-Vizepräsident im Landkreis Göppingen, unterstrich ebenfalls die Bedeutung der Vereine in einem Ort für die Gesundheit und das soziale Miteinander. Er freute sich erstmals beim HSV Gast zu sein, zu dem er „vom Tal raufgefunden“ habe. Er freue sich ferner, 17 Personen ehren zu dürfen, die sich in der Vorstandschaft um den Sportverein verdient gemacht haben. Gerade die Arbeit im Kinder- und Jugendbereich sei ganz wichtig, so Stradinger.

Buntes Nachmittagsprogramm

Der Vereinsvorsitzender Fritz Müller beendete mit Worten des Dankes an die Gäste, den Festausschuss sowie allen Helfern der Ehrungsmatinee und lud zum weiteren geselligen Beisammensein sowie zum Mittagstisch ein. Für die Versorgung der Gäste waren die Feuerwehr und die katholische Kirchengemeinde zuständig, damit die Vereinsmitglieder des HSV an ihrem Festtag keinen zusätzlichen Einsatz leisten mussten.

Zur Unterhaltung am Sonntagnachmittag trugen ein Clown und Zauberer sowie Entertainer Herbert Hetzler aus Bad Überkingen bei, der neben Musik und Liedern auch viel Satirisches auf Lager hatte. Für die Kinder gab es eine Spielstraße mit einigen Stationen und Hüpfburg.

Zur Geschichte des HSV: Am 20. Juli 1993 gründeten acht Hohenstadter den Sportverein, am 12. November des gleichen Jahres fand dann eine Informationsveranstaltung im Saal des Gasthauses Sonne mit mehr als 100 Besuchern statt. Bereits am 2. Februar 1994 wurde die Tennis-Abteilung gegründet, zwei Tage später die Turn-Abteilung. Am 22. Mai 1994 ging das offizielle Gründungsfest des HSV über die Bühne. Und weiter ging es Schlag auf Schlag: Im Herbst 1994 begannen die Mitglieder mit dem Bau der Tennisplätze, diese wurden Ende Mai 1995 eingeweiht.

Im Sommer 1995 liefen die ersten Gespräche mit der Volksbank zwecks Anmietung des alten Warenlagers für den Umbau zur Gymnastikhalle. Und ein weiteres großes Projekt wurde angepackt: Im Juni 2003 legten die Vereinsmitglieder am Schafhaus mit dem Bau ihres neuen Tennisheims los. Seit Juli 2000 bestehen die Hohenstadter Pfingstlümmel, eine weitere Abteilung im Hohenstadter Sportverein mit rund 90 Mitgliedern, die sich um Kulturförderung, Brauchtum und vor allem die Fasnet kümmert. In seinem 25. Vereinsjahr zählt der HSV um die 370 Mitglieder.