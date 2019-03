Hohenstadter Feuerwehr braucht neuen Kommandanten

Bei der Gemeinderatssitzung im Bürgersaal des Hohenstadter Dorfhauses standen neben „Sonstigem und Bekanntgaben“ vier weitere Punkte auf der Tagesordnung.

Zunächst informierte Bürgermeister Günter Riebort darüber, dass das Land die Gutachterausschussverordnung geändert und die Anforderungen an die Gutachterausschüsse präzisiert habe. Als Folge ergebe sich, dass Hohenstadt keinen eigenen Gutachterausschuss mehr haben könne, da angesichts nur weniger Kauffälle und somit Wertgutachten zu wenig Routine bei der Aufgabenerfüllung gegeben sei. Der Landkreis Göppingen hat nun zwei Gutachterausschüsse gebildet, einen mit Sitz in Göppingen, den anderen in Geislingen. In diesem überregionalen Ausschuss werden nun je Gemeinde zwei Gutachter bestellt. Komme es nun zu einem Wertgutachten in Hohenstadt, so würden die beiden von Hohenstadt bestellten Gutachter zum Zuge kommen, da sie mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut sind.

Von Bedeutung sei die Rechtssicherheit, die nur durch diese vom Landkreis bestellten Gutachterausschüsse gegeben sei, beispielsweise wenn die Reform der Grundsteuer in Kraft treten wird. Mit der Gegenstimme von Rudolf Stehle stimmte das Gremium der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit der Stadt Geislingen und der Übertragung der Aufgaben der Wertermittlung grundsätzlich zu.

Mit schwierigen Umständen muss derzeit die Freiwillige Feuerwehr Hohenstadt kämpfen. Anfang März standen bei der Hauptversammlung der Kameraden Wahlen an. Für den Kommandanten Joachim Götz, der sich nach fünf Jahren im Amt nicht mehr weiter zur Verfügung stellte, gab es keinen Nachfolger. „Doch die Feuerwehr darf nicht führungslos sein, dann hätte der Bürgermeister einen Kommandanten bestimmen müssen“, erklärte Riebort. Glücklicherweise erklärte sich Joachim Götz bereit, das Amt des Kommandanten für ein Jahr kommissarisch weiter auszuüben. Der stellvertretende Kommandant Heiko Ramminger, der sein Amt ebenfalls niedergelegt hat, hat ebenfalls zugestimmt, für ein Jahr kommissarisch weiterzumachen. Zur Entlastung des Kommandanten und seines Stellvertreters wurden bei der Hauptversammlung das Amt des Fachbereichsleiters Kameradschaft/Feste vergeben, welches Felix Enderle für fünf Jahre ausüben wird. Er soll beispielsweise den Florianshock organisieren.

Auch das Amt des Fachbereichsleiters EDV/Datenpflege wurde eingerichtet, dieses hat Manuel Bidmon übernommen. Gemeinderat Kurt Oldenburg wollte wissen, ob ein neuer Kommandant in Sicht sei. Anwärter seinen im Team der Feuerwehr schon zu finden, noch fehle es an den notwendigen Lehrgängen. Die Gemeinderatsmitglieder nahmen die aktuelle Situation zur Kenntnis.

Günter Riebort stellte auch die Kindergartenbedarfsplanung vor. Von den insgesamt 88 Kindern inklusive Jahrgang Herbst 2004 besuchen 27 weiterführende Schulen. Auf die Grundschule gehen 23 Kinder. 15 Kinder haben Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, der Kindergarten Bergesspitze wird aktuell von 18 Kindern besucht. Im kommenden Jahr werde ebenfalls mit 18 Kindern gerechnet, im Jahr 2020/21 mit 20. Sehr gut komme die Hohenstadter Wichtelstube mit ihren zehn Plätzen an. Dort werden zehn Hohenstadter und sieben auswärtige Kinder betreut.

Unter „Verschiedenes“ ging es um eine bessere Beschilderung der Autobahnzufahrt, Versetzung des Ortsschildes im Bereich Laichinger Straße, zudem um Überlegungen zu angedachten Neubaugebieten. Beinahe Erfreuliches konnte Riebort von der „Breitbandfront“ berichten: „Wir haben den Änderungsbescheid bekommen, dass die Frist für den Breitbandausbau bis Juni 2021 verlängert wurde. Am Zuschuss von Berlin sind wir dran, doch das ist ein unglaublich riesiger bürokratischer Aufwand“, berichtete der Schultes ernüchtert.