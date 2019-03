Hohenstadt feiert nach Renovierung den Wiedereinzug in St. Margaretha

„Schonen Sie nicht unsere Kirche. Kommen Sie fleißig zu den Gottesdiensten und Festen.“ Dies sagte Walter Schwaiger, der zweite Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats von Hohenstadt in seiner Festrede zum Wiedereinzug in die sanierte und renovierte Kirche St. Margaretha an die Adresse der vielen Gottesdienstbesucher. Und Domkapitular Thomas Weißhaar als Hauptzelebrant der Messfeier griff diesen Wunsch auf: „Schonen Sie die Kirche nicht. Scheuen Sie auch nicht, in die Kirche zu Gott all ihre Anliegen zu tragen und alles, was sie drückt und bewegt!“

Es war ein ergreifender Gottesdienst am Sonntag zum Wiedereinzug in die grundlegend renovierte Kirche St. Margaretha, bei der der Kirchenchor um Dirigent Manfred Enderle und Theo Ramminger auf der Orgel einen schönen musikalischen Akzent setzten.

Die in neuem Glanz erstrahlende Kirche lade zur Rast ein, sie sei ein Haus der Geborgenheit und eine Quelle des Lebens, in der die Menschen „die leuchtende Botschaft des Evangeliums“ wie auch die Liebe und Gnade Gottes erfahren dürfen, betonte Domkapitular Weißhaar in seiner Festpredigt: „Die Kirche ist der Ort, wo die Liebe Gottes verkündet wird.“ Diese Botschaft heile und befreie, richte auf und gebe Halt und sie müsse zu anderen Menschen in den Alltag hinausgetragen werden, legte der Gast aus Rottenburg dar, der trotz der vielen Umleitungen, wie er eingangs schilderte, den Weg nach Hohenstadt gefunden habe. Und bisweilen müssten auch die Menschen Umleitungen in Kauf nehmen, um Gott zu finden, legte er dar.

Die Festversammlung begrüßt hatte Walter Schwaiger, der von „einem Freudentag voller Hoffnung und Zuversicht für Hohenstadt“ aus zweierlei Gründen sprach: weil die Kirche in neuem Glanz dastehe und wieder bezogen werden kann, aber auch weil die Kirchengemeinde mit Diakon Martin Saur einen angehenden Priester in ihren Reihen habe.

„Unsere Kirche ist heller, offener und einladender geworden. Unsere Gemeinde hat wieder ihr Zuhause“, sagte er erfreut und blickte gut 250 Jahre zurück, als die Vorfahren das Gotteshaus erstellt haben, und das die heutige Generation „baulich erhalten, technisch und gestalterisch auf den neuesten Stand gebracht“ habe. In der Kirche sei jeder willkommen, hier dürfe jeder Mensch seine geheimsten Wünschen, Gedanke, Ängste, Sehnsüchte hintragen.

„Kirche als Mittelpunkt“

Kirchengemeinderat Schwaiger blickte auf die einjährige Renovierung im Innern zurück und dankte allen am Bau beteiligten Personen, von den Handwerken, Restauratoren, Ingenieuren bis zu den vielen freiwilligen Helfern und Spendern. Er dankte aber auch allen Menschen, die im Gebet und in Fürbitten zum Gelingen des Baus beigetragen haben, aber auch Gott, der der Gemeinde die notwendige Kraft und das gute Miteinander geschenkt habe. Einen großen Wunsch bekundete Schwaiger: „Die Kirche soll wieder Mittelpunkt der Gemeinde werden, wo Gemeinschaft gelebt und wo Menschen in jeder Lebenslage Trost, Halt, Zuversicht und Frieden erfahren.“

Eine Kirche, ein Denkmal, zu sanieren, zu renovieren, zu restaurieren, zu erneuern und zu schützen ist für sie als Architektin eine sehr schöne Aufgabe und besondere Herausforderung gewesen, erklärte Maja Klinzer aus Ettlenschieß. Denn eine Kirche sei nicht irgendeine Baustelle, sondern ein Gotteshaus. Sie erläuterte ihre Aufgaben, bei denen denkmalrechtliche Vorschriften zu berücksichtigten waren und „wie im Puzzlespiel viele Bausteine in ein Gesamtbild zusammenzufügen waren.“ Ihr herzlicher Dank galt allen Mitstreitern am Gelingen des Bauwerks, vor dem Hohenstadter Kirchengemeinderat und Bauausschuss um einen unermüdlichen Walter Schwaiger und Manfred Enderle sowie um Kirchenpfleger Horst Saur.

„Das Werk lädt ein“

Sie beschrieb die Bauarbeiten mit der Außensanierung 2016 und die am 8. April 2018 gestartete Innenrenovierung mit vielen Einzelgewerken samt der Restaurierung der Gemälde und Heiligenfiguren. An diesen sei im wahrsten Sinne des Wortes mit den Händen künstlerische Arbeit vollbracht worden. „Ich freue mich, das große zusammengesetzte Werk in neuem Glanz zu sehen und zu genießen. Nun lädt das Werk ein“, sagte Architektin Maja Klinzer. Sie habe in Hohenstadt viel Gemeinschaft und Herzlichkeit erfahren und ihr werde die Fahrt von Ettlenschieß nach Hohenstadt jetzt fehlen. Sie beendete ihr Grußwort mit den Worten: „Meine Mühe wurde belohnt. Ich bin überzeugt, das Werk wird nicht verfallen.“

Er sei „echt begeistert“ von dem Bau und der in neuem Glanz strahlenden Kirche, erklärte Bürgermeister Günter Riebort und sprach der Kirchengemeinde ein großes Lob und alle Anerkennung aus. Mit viel Aufwand und dank vieler Helfer sei ein schöner Bau entstanden. Richtig sei es gewesen, auf der Nordseite des Kirchturms die Uhr wieder einzubauen, so dass er vom Rathaus aus die Uhrzeit sehe, sagte noch schmunzelnd der Bürgermeister.

Schön sei, dass die Gemeinde mit Martin Saur einen neuen Diakon und bald einen neuen Priester habe, unterstrich er noch. Gerne habe die bürgerliche Gemeinde während der einjährigen Bauzeit die Räume der Schule für die Gottesdienste zur Verfügung gestellt, so Riebort

Pfarrer Ralf Baumgartner dankte abschließend noch Kirchengemeinderat Walter Schwaiger, bei dem alle Fäden während der Renovierungszeit zusammenliefen. Im Anschluss an die Festmesse mit vielen Liedern war die Gemeinde zum Mittagstisch und später zu Kaffee und Kuchen ins Dorfhaus geladen. Dort war eine von Albert Goll aus Westerheim erstellte PowerPoint-Präsentation zur Baugeschichte zu sehen. Zudem lud Architektin Klinzer am Nachmittag zu interessanten Kirchenführungen ein, ehe der Gemeindetag zum Wiedereinzug in St. Margaretha mit einem Konzert mit der Band Mixed Generations von der evangelischen Kirchengemeinde Deggingen ausklang.