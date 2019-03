Hohe Investitionen stehen bei der Musikkapelle Westerheim in diesem Jahr an

Die Musikkapelle Westerheim hat 2018 viel Geld vor allem in die Jugendausbildung, in neue Instrumente und in die Erneuerung der Musikanlage investiert. Dies und weitere Themen, aber auch Wahlen standen am Samstagabend auf der Tagesordnung der Jahresversammlung der Musikkapelle Westerheim.

Vorsitzender Dietmar Ramminger eröffnete die Versammlung und begrüßte die zahlreichen Mitglieder und Gäste im Musikerheim. Rückblickend auf die vergangene Saison zeigte sich Ramminger positiv und verwies auf die vielen „Highlights und Hammerereignisse“, wie etwa das „sensationelle Osterkonzert“, bei der die Musikkapelle vor 700 Gästen einmal mehr ihr hervorragendes Niveau unter Beweis stellte, indem sie live die Musik zu einem 30-minütigen Kinofilm spielte.

Ganz nach dem Motto „Traditionen leben und Neues ausprobieren“ blickte Ramminger in die Zukunft des Vereins und verwies auf die Teilnahme am Kreismusikfest, am Römerstein- und Tälesmusikertreffen, aber auch die Blasmusikparty auf dem Sellenberg. Das oberste Ziel der Kapelle sei aber der Anspruch, das hervorragende musikalische Niveau zu halten und auszubauen.

So standen 2018 hohe Investitionen in neue Instrumente an. Damit die musikalische Qualität und die Vielfalt noch weiter verbessert werden kann, sei die Anschaffung neuer Instrumente, wie ein Vierer-Pauken-Satz, ein Tam-Tam, eine neue Tuba und eine große Orchestertrommel vonnöten. „Dank großzügigen Sponsoren konnten wir diese Instrumente anschaffen“, sagte Ramminger und bedankte sich bei den Geldgebern. Er wisse die finanzielle Unterstützung sehr zu schätzen.

Insgesamt tätigte der Verein Investitionen in Höhe von 30 000 Euro. Geld floss auch in die Beschallungsanlage der Kapelle. Und auch die Aussicht auf 2019 verspricht weitere Bemühungen und Anstrengungen um finanzielle Mittel. Die Anschaffung eines Fagotts sei noch das i-Tüpfelchen und man habe schon ein interessantes Angebot in Aussicht. „Wir stehen nicht still“, sagte Ramminger mit einem Lächeln.

Auch die gute Jugendarbeit soll weiterhin vorangetrieben werden, denn ohne Nachwuchs wäre selbst der beste Verein aufgeschmissen. „Wir sind stolz auf unsere Jugendkapelle, die von Winfried Baumeister dirigiert wird. Er und die 40 Jugendlichen sind eine tolle Truppe“, betonte der Vorsitzende

Besonders die Qualität der Ausbildung seitens der Musikkapelle, aber auch der Musikschule Algeno sei vorbildlich, wenngleich sehr kostenintensiv. Obwohl die Eltern der Jungmusiker einen finanziellen Teil der Ausbildung zusteuern, bleiben am Ende des Jahres noch fast 14 000 Euro, die der Verein trage, so Ramminger: „Eine Summe, die zunächst einmal erwirtschaftet sein muss. Dies untermauere einmal mehr den hohen Stellenwert der Discoreihe „Partyfeelings“, mit deren Einnahmen die Kosten der Jugendausbildung finanziert werden.

Schriftführerin Nicole Moser ließ die Saison anschaulich und unterhaltsam Revue passieren. In kurzweiliger Gedichtform präsentierte sie zu den Reimen noch Bilder. Viel Applaus gab es für diese kurzweilige Zusammenfassung der vielen Höhepunkte der vergangenen Saison.

Fagott soll gekauft werden

Ein weiterer spannender Punkt auf der Tagesordnung war der Bericht des Kassierers Simon Mayer. Anschaulich mit Grafiken und Schaubildern legte er die Zahlen und Bücher offen. Um die hohen Kosten decken zu können, seien Veranstaltungen wie Partyfeelings nicht mehr weg zu denken, sagte Mayer. Anerkennend fügte er hinzu: „Ohne unsere Sponsoren wäre Vieles nicht möglich.“ Ein Ausblick auf die Investitionen 2019 zeigte, dass die Musikkapelle vor allem in musikalischer Hinsicht Investitionen plant. Mayer nannte Posten wie die Anschaffung eines Fagotts, die Aufnahme einer CD, die Anschaffung weiterer Uniformen, Investitionen ins Musikerheim oder die Auftragskomposition zum Vereinsjubiläum.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Wilma Rauschmaier sieht die Musikkapelle als wichtigen Bestandteil und Kulturträger der Gemeinde an. „Die Musikkapelle Westerheim ist Ideengeber und Vorbild für andere Vereine und aus dem kulturellen Leben des Orts nicht mehr wegzudenken.“ Sie wünscht dem Verein weiterhin erfolgreiche Veranstaltungen und schöne musikalische Auftritte.

Dirigent Ulrich Allgaier zeigte sich zufrieden und freut sich auf das kommende Osterkonzert am Ostersonntag, 21. April, in der Albhalle, bei dem es hoch hinaus gehen soll. Dabei verwies er erneut auf die kurze Vorbereitungszeit für das Jahreskonzert: „Die nur sechs Wochen zwischen Fasnet und Konzert müssen als Konzertvorbereitung ausreichen. Das ist schon eine meisterliche Aufgabe.“ Weiter freue er sich auf die Teilnahme am Wertungsspiel in Kirchbierlingen in Kategorie 4, auf die Aufnahme einer CD im Tonstudio sowie auf das Ergebnis einer Auftragskomposition des Komponisten Markus Götz, die eigens für die Musikkapelle anlässlich ihres 250-jährigen Bestehens verfasst wird.