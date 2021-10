Höhlenverein hat mit Wolfgang Walter neues Ehrenmitglied

Kurz und knapp sollte das Pflichtprogramm bei der Jahreshauptversammlung des Höhlenvereins Westerheim am Samstagabend im Rasthaus bei der Schertelshöhle durchgezogen werden. Dennoch gab es auch erstaunlich heitere Momente. Und natürlich herrsche ganz viel Sehnsucht nach Normalität ohne Corona. Wahlen und Ehrungen bildeten Schwerpunkte der Generalversammlung. Im Jahr 2019 haben 9866 Besucher die Schertelshöhle aufgesucht, was dem Schnitt der Vorjahre entsprach. Mit den reduzierten Öffnungszeiten von Juli bis Oktober 2020 kamen im vergangenen Jahr nur 3533 Höhlenbesucher. Für seine Verdienste um den Verein wurde Wolfgang Walter zum Ehrenmitglied ernannt.

Vorstand bleibt im Amt

Wahlen bildeten einen wichtigen Pflicht-Programmpunkt der Versammlung. Ein (weiterer) Vorstandsposten bleibt vakant, weil sich kein neuer Kandidat finden ließ und Reiner Gorbach nicht mehr zur Verfügung steht. Alle anderen Amtsinhaber traten erneut ohne Gegenkandidat an und wurden einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Posten bestätigt. Es sind Vorstand-Kassierer Jürgen Oettinger, Höhlenführerwart Kai Schwerdtfeger, Höhlenwart Christopher Knupfer, Jugendleiter Thomas Rehm und Kassenprüfer Tom Baumeister. Für nur ein Jahr bereit und gewählt wurde Kassenprüfer Werner Baumeister.

Vorstand und Kassierer Jürgen Oettinger durfte 32 stimmberechtigte Mitglieder, drei Gäste sowie die erste stellvertretende Bürgermeisterin Wilma Rauschmaier begrüßen. Bei der Totenehrung wurde an Vereinsmitglieder Rainer Rehm erinnert, der völlig unerwartet dieses Jahr im März verstorben ist. Er war 30 Jahre engagiert im Verein und als Beisitzer im Höhlenausschuss tätig.

Richard Baumann blickt zurück

Vorstand Richard Baumann erinnerte an all die geselligen Vereinsaktivitäten, die im Jahr 2019 stattgefunden hatten: den Fasnetsumzug in den Bären-Kostümen, die Saisoneröffnung an Palmsonntag mit Ostereiersuche und Glücksrad, eine Maibaumaufstellung vor der Höhle, das Höhlenkonzert am 25. Mai mit dem Querflötenspieler Jonas Sautter und der Sängergruppe „Akkordverdächtig“, den zweitägigen Vereinsausflug mit dem Bernina-Express, die Erkundung der Brunnensteighöhle bei Bad Überkingen als Programmpunkt für das Sommerferienprogramm am 27. Juli, die Höhlenmesse am 28. Juli mit den „Roten Lederhosen“, den Seniorennachmittag am 1. September mit dem Auftritt von Kindern aus der Arche Noach, die Familienwanderung und das Helferfest mit Spanferkelessen am 7. September.

Zahlreiche Arbeitsdienste

Richard Baumann erinnerte auch an den Arbeitsdienst am 11. Mai 2021 zur Verlegung der Funkschleife für die Audioguides und die Montage der Solarmodule auf dem Motorenhaus am 7. September. Am 25. Oktober 2019 fand noch eine Hygieneschulung für den Umgang mit Lebensmitteln und eine Höhlenführerversammlung statt. Keine Fotos konnte Richard Baumann für den Jahresbericht 2020 präsentierten. Im März hatte das Höhlenrasthaus an zwei Sonntagen geöffnet, doch dann kam der Corona-Lockdown, führte Baumann aus. „In dieser Zwangspause verbreiterte die Gemeinde Westerheim den Zufahrtsweg zur Schertelshöhle und richtete den Spielplatz neu her“, wusste Baumann zu berichten. Wolfgang Walter erneuerte Tische und Bänke am Hang und baute mit Erhard Leicht das Podest unterm Kuhloch.

Wieder Zugang zur Schertelshöhle

Vorstand Richard Baumann nannte weitere Daten und Termine des Höhlenvereins Westerheim: Am 30. Mai wurde beim Arbeitsdienst die Terrasse mit Biergarnituren und Sonnenschirmen hergerichtet. Am 19. Juni war Höhlenführerversammlung und Corona-Schulung. Mit dem erarbeiteten Hygienekonzept erfolgte am 5. Juli die offizielle Wiedereröffnung der Schertelshöhle, zunächst zur Erprobung nur sonntags. Nach der Höhlenführerversammlung am 30. Juli kamen der Freitag und Samstag als Öffnungstage dazu. Letzter Öffnungstag war der 18. Oktober und am 24. Oktober wurde im Arbeitsdienst die Terrasse wieder geräumt.

Richard Baumann dankte allen Aktiven und Helfern für ihren Einsatz während der vergangenen zwei Jahre. Sein Dank ging galt auch der Gemeinde Westerheim für die Gestaltung des Spielplatzes mit dem Kletter-Turmhaus. Gemeinsam sangen die versammelten Mitglieder dann das Höhlenführerlied, ehe weitere Regularien auf der Tagesordnung standen.

Fixkosten im Corona-Jahr

Den Kassenbericht für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 erläuterte dann Kassierer Jürgen Oettinger. In den Jahren nach dem LED-Licht-Einbau hatte der Höhlenverein hohe Besucherzahlen und tätigte hohe Investitionen, informierte er. Im Frühjahr 2019 wurde dann die Heizung erneuert und im Herbst die Photovoltaikanlage installiert. Die Besucherzahl lag 2019 mit 9866 Höhlenbesuchern im Normalbereich. Durch die hohen Abschreibungen entstand allerdings rechnerisch ein Verlust. Im Jahr 2020 liefen die Fixkosten weiter, wegen des allgemeinen Lockdown gab es aber lange keine Einnahmen.

„Nur durch die Corona-Soforthilfe des Landes konnte der Verein weiter wirtschaften“, erklärte Oettinger. Mit den reduzierten Öffnungszeiten von Juli bis Oktober gab es nur 3533 Höhlenbesucher. Fremdstromverbrauch beziehungsweise Stromkosten sind auf die Hälfte gesunken, die Solarmodule erzielten eine Einspeisevergütung von 510 Euro. „Im Höhlenrasthaus gab es deutliche Verluste, durch die Abschreibungen blieb der Verein zahlungsfähig und schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresverlust von 462 Euro ab“, ließ Oettinger wissen.

Berichte der Fachwarte

Die Kassenprüfer Tom Baumeister und Werner Baumeister hatten alle Unterlagen geprüft und bestätigten die ordnungsgemäße Buchführung: „Alles sei stimmig, transparent und prima geführt“. Höhlenführerwart Kai Schwerdtfeger konnte den Zugang von sechs neuen Mitgliedern vermelden, Höhlenwart Christopher Knupfer bestätigte den guten Zustand der Höhle.

Jugendleiter Thomas Rehm berichtete über die Unternehmungen der neun jugendlichen „Jongbära“ mit dem Betreuerteam: Sie wirkten mit bei den Vorbereitungen für Palmsonntag und bei mehreren Samstagsdiensten, sie erkundigten die Laichinger Tiefenhöhle, Gutenberger Höhlen, Papierfelsenhöhle und Hohler Stein. Ferner gehörte zu ihren Aktivitäten eine Nikolausfeier und mehrere Treffen zum Bau eines Umzugswagens. Das nächste Projekt wird ein Jugendraum im ehemaligen Matratzenlager sein.

Dank seitens der Gemeinde

Nach den Berichten der Vorstandschaft lobte die die stellvertretende Bürgermeisterin Wilma Rauschmaier das Engagement und die Jugendarbeit des Höhlenvereins. Die „Höhlenbären“ der Gemeinde seien immer sehr rührig. Sie überbrachte auch die Grüße von Bürgermeister Hartmut Walz, der der Versammlung „einen guten Verlauf“ wünschte. Mit Einverständnis aller Stimmberechtigten beantragte sie die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, die dann einstimmig erteilt wurde.

Ehrungen treuer Mitglieder

Die Ehrung zahlreicher langjähriger Mitglieder war Teil der Generalversammlung des Höhlenvereins Westerheim. Kai Schwerdtfeger und Richard Baumann überreichten die Urkunden und jeweils ein kleines Geschenk. 14 Ehrungen standen an, drei der Jubilare waren jedoch verhindert. Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Höhlenverein wurde Christopher Knupfer ausgezeichnet. Für 30 Jahre wurden geehrt Ansgar Baumann, Edwin Baumeister, Martin Hainz, Alexander Kneer, Hubert Kneer, Martin Müller, Dietmar Rehm, Thomas Rehm und Heinz Weber. 40 Jahre hält Anton Saur dem Höhlenverein die Treue und seit sage und schreibe 50 Jahren sind Werner Baumeister und Karl Heinz Klöble „Höhlenbären“.

Wie junge Leute „Höhlenbären“ wurden

Erstaunt waren manche Mitglieder über die erfolgreiche Mitgliederwerbung vor 30 Jahren. Nach dem damaligen Erfolgsrezept gefragt, wie die ganze Clique in den Verein gelockt worden sei, lüftete Werner Baumeister das Geheimnis: „Der ganze Saustall wurde vom Fisch-Rehm für ein Bier und eine Rote gekauft.“ Wobei „Saustall“ kein Schimpfwort ist, sondern der Name der Jugendhütte, die sich damals in der Engen Gasse in Westerheim befunden hatte.

Den Höhepunkt des Abends bildete die Ernennung von Wolfgang Walter zum Ehrenmitglied. Beschlossen worden war die Ernennung bereits Ende 2019, doch wegen des Coronaviruses konnte Walter erst mit fast zweijähriger Verspätung ausgezeichnet werden. Zur langen Liste seiner Verdienste kamen so noch die Sitzgruppen am Höhlenvorplatz, das Podest am Kuhloch und die Insektenwiesen hinzu. Viel Applaus gab es für das neue Ehrenmitglied.