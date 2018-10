Hier entsteht eine neue Rollskistrecke

Freude bei der Skizunft Römerstein und dazu Sonne satt und ein blau strahlender Himmel: Der Spatenstich an der Skirollerstrecke Römerstein hat am Freitag bei einer kleinen Feierstunde im Zuge der Renovierung und Erweiterung stattgefunden. Erste Baggerarbeiten der Firma Kurt Vöhringer aus Hengen zur Verbreiterung der 400 Meter Bahn sind bereits im vollen Gange.

Zu dem Spatenstich konnte Abteilungsleiter Tilmann Schwenk Römersteins Bürgermeister Matthias Winter begrüßen. Als verantwortlicher Projektleiter war neben verschiedenen Handwerkern auch Bauingenieur Rolf Keppler aus Donnstetten anwesend. „Wir sind froh und natürlich auch etwas stolz, dass wir nun mit dem Umbau und der Erweiterung der Strecke endlich beginnen können“, erklärte Schwenk in seiner Rede und freute sich über das zahlreiche Kommen von Handwerkern und Vereinsmitgliedern.

Eigenleistungen unbedingt erforderlich

„Ohne Eure tatkräftige Mithilfe, Mitarbeit und Unterstützung ist ein solches Projekt für einen Verein wie die Skizunft Römerstein nicht stemmbar und auch nicht finanzierbar“, sagte Tilmann Schwenk an die Adresse der Vereinsmitglieder. Deshalb seien Eigenleistungen unbedingt erforderlich. Er setze auf das Engagement der Mitglieder.

Sein besonderer Dank galt den vereinsinternen Handwerkern, die ihr Wissen und Können in ihrer oftmals knappen Freizeit dem Verein zugute kommen lassen. Handwerker jeglicher Art seien für einen Verein eine große Bereicherung, besonders in einer Bauphase wie sie gerade ablaufe. Neben der Renovierung des Belages, der Vergrößerung des Start- und Zielbereiches und der teilweisen Verbreiterung der Skirollerstrecke hat die Skizunft bereits ein Multifunktionsgebäude zwischen der Skihütte und dem Geräteschuppen errichtet, auf das der Verein stolz sein könne, so Schwenk in seiner Rede.

Unterstützung des Landessportbundes

Dank finanzieller Unterstützung des Landessportverbandes, des Württembergischen Landessportbundes und nicht zuletzt des Schwäbischen Skiverbandes hätten weitgehend alle sinnvollen Wünsche zur Verbesserung des Sport- und Wettkampfbetriebes auf dem neuen Gelände miteinfließen können, so der Abteilungsleiter. Aufgrund der beständigen Wetterphase werde man das Bauvorhaben in Form von Arbeitseinsätzen soweit wie möglich noch dieses Jahr vorantreiben.

Die Einweihung der neuen Rollskistrecke soll im nächsten Jahr am 13. und 14. Juli bei einem großen Fest und Hock stattfinden. Zum Schluss bedankte sich Tilmann Schwenk nochmals bei seinen Gästen und wünschte allen eine unfallfreie Bauphase und gutes Gelingen für das Projekt. Nach ihrer Fertigstellung werde die Anlage vielen Kindern und Jugendlichen dazu dienen, Sport zu treiben und gesund zu bleiben. Damit werde wertvolle Jugendarbeit betrieben. Vielleicht werde der eine oder andere junge Sportler mal den Namen der Skizunft Römerstein wie in jüngster Vergangenheit wieder in die Welt hinaus tragen, meinte er. Dann erfolgte zusammen mit Bürgermeister Matthias Winter der Spatenstich für die neue Rollskistrecke.

Mehr entdecken: Biotoppflege beim Nabu Römerstein