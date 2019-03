Hier entstehen jetzt die Wohncontainer für Flüchtlinge

Das Thema Flüchtlingsunterkunft in Westerheim kommt an diesem Dienstag, 19. März, in der Gemeinderatssitzung zur Sprache. Birigt Tegtmeyer, Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde Westerheim, macht Ausführungen zur aktuellen Flüchtlingssituation in Westerheim. Vorstellen wird sich dem Gemeinderat die seit Oktober zuständige Integrationsmanagerin Aileen Zillien, die beim Landkreis angestellt ist. Bei diesem Tagesordnungspunkt könnte auch die Unterbringung von geflüchteten Menschen in Wohncontainern zur Sprache kommen. Vorbereitende Arbeiten für das Aufstellen der mobilen Raumsysteme an der Ecke Zimmerhaldenweg und Goethestraße sind angelaufen. Bagger sind vorgefahren.

Wie bereits mehrfach berichtet, möchte die Gemeinde Westerheim elf geflüchtete Menschen in Wohncontainern neben dem evangelischen Gemeindehaus in der Goethestraße auf dem gemeindeeigenen Grundstück unterbringen, da diese Menschen früher oder später ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Grund für die Suche nach neuen Unterkünften war „ein konkreter Handlungsbedarf in den bisherigen Wohnungen in der Hohenstadter Straße 15 und Wiesensteiger Straße 14/1“.

Mehr entdecken: Großer Widerstand gegen Bau von Flüchtlingsunterkunft

Über Monate war die Gemeinde Westerheim auf intensiver Suche nach Wohnraum für die elf geflüchteten Menschen, doch die Bemühungen blieben erfolglos. Jetzt sollen die sieben Männer und eine fünfköpfige Familie in Wohncontainern eine vorläufige Bleibe finden, wie der Westerheimer Gemeinderat mehrheitlich am 23. Oktober 2018 entschieden hatte. Widerstand gegen die Unterbringung an diesem Standort in der Nähe von Albhalle, Haus für Kinder und Gemeindehaus machte sich breit, Handzettel wurden verteilt. Um die 80 Bürger hatten sich in einer Unterschriftenaktion gegen den Standort ausgesprochen.

An der Ecke Goethestraße/Zimmerhaldenweg sollen Wohncontainer für Flüchtlinge aufgestellt werden. Das missfällt Anwohnern. (Foto: Kroha/Steidle)

Jetzt wird das Aufstellen konkret, denn Bagger haben bereits Gräben für die notwendigen Anschlüsse der Versorgungsleitungen gezogen. Das Baufeld wird hergerichtet. Die Erdarbeiten gingen in der vergangenen Woche los. Diverse Leitungen müssen verlegt und das Fundament eingebaut werden, auf das dann die Wohncontainer gesetzt werden. Wann diese geliefert werden, das ist noch offen, erklärt Lydia Köpf vom Hauptamt des Rathauses. Mit dem Vorhaben werde ein mehrheitlich getroffener Beschluss des Gemeinderats umgesetzt. An der Sachlage habe sich insgesamt nichts geändert.

Mehr entdecken: Kosten für umstrittene Wohncontainer für Flüchtlinge sind im Haushalt eingeplant

150 000 Euro stehen für Wohncontainer im Westerheimer Haushalt bereit. Für die Anschlussunterbringung von insgesamt 34 geflüchteten Menschen war bis zuletzt die Gemeinde Westerheim verpflichtet. Die Gemeinde habe ihre Aufnahmeverpflichtung für die Unterbringung von geflüchteten Menschen derzeit mehr als erfüllt, erklärte Bürgermeister Hartmut Walz in seiner Haushaltsrede im Januar. Der Haushaltsplan 2019 enthalte die notwendigen Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung und Betreuung der Migranten in Westerheim. Die intensive Suche nach Wohnungen sei in Westerheim ausgeblieben, ließ er wissen.