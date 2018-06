Herren 40 peilen Württembergliga an

Dank eines klaren und verdienten 7:2-Siegs der Herren 40 des TC Westerheim beim Konkurrenten TC Kirchheim/Teck haben die Westerheimer Tennisspieler weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg in die Württembergliga.

Mit gemischten Gefühlen reisten die Herren 40 des TC Westerheim am Samstag zu dem ersten ihrer beiden anstehenden „Endspiele“ zum TC Kirchheim/Teck. Obwohl die Kirchheimer am ersten Spieltag bei der SPG Bad Friedrichshall/TC Mockmühl verloren hatten, wären sie bei einem Heimsieg wieder „mitten drin“ im Kampf um den einen Aufstiegsplatz in die Württembergliga, der höchsten Spielebene in Württemberg, gewesen.

Der an Position zwei spielende Markus Walter (die Nummer 89 der ganz aktuellen deutschen Rangliste der Herren 45 und frisch gebackener Württembergischer Vize-Meister der Herren 40) konnte in gewohnt souveräner Manier seinen Gegner mit einer effektiven und ungewöhnlichen Matchstrategie (immer kurz und flach ins T-Feld) sicher mit 6:2, 6:4 bezwingen.

Westerheims Nummer vier, Markus Stach, siegte im Eiltempo ungefährdet mit 6:1,6:1. Stach zeigte sich dabei gut erholt von seiner überraschenden Einzelniederlage vom vergangenen Wochenende. An Position sechs musste aufgrund eines kurzfristigen Krankheitsausfalls Arnd Dreher antreten. Dieser trumpfte auf und zeigte Nervenstärke. Mit 6:4,3:6,10:6 gewann Dreher und erhöhte zum 3:0-Zwischenstand. Besser konnte ein Verbandspiel nicht beginnen.

Nun lag es an dem an Position drei spielenden Markus Maier, den Spielstand aus Westerheimer Sicht weiter zu erhöhen. Der bis zu diesem Spieltag ohne Einzelniederlage spielende Markus Maier schien bis zum 6:2,4:1 nahtlos bemüht zu sein, seine „weiße Weste“ zu wahren. Doch er verlor seine spielerische Linie und musste seine erste Einzelniederlage mit 6:2,4:6,8:10 einstecken. Der an Position fünf spielende Björn Gneiting besiegte in einem ungewöhnlichen Match einen weitaus stärkeren Gegner, als dessen Leistungsklasse zum Ausdruck bringt. Gneiting „krallte sich“ förmlich in seine Partie, um diese letztlich verdient, wenn auch knapp, mit 6:7,6:2,10:8 zu gewinnen.

Ein Spitzeneinzel zeichnete sich ab zwischen der Nummer eins beim TCW, Pavel Klimek aus Tschechien (dem Spieler mit der weitesten Anreise), und dem laut Meldeliste der Nummer 97 der Deutschen Rangliste der Herren 40 spielenden Akteur des TC Kirchheim/Teck. In einer Partie auf hohem Niveau gewann Pavel Klimek schließlich souverän und dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach verlorenem erstem Satz mit 3:6,7:5,10:5. Somit stand der Auswärtssieg der Westerheimer Tennisspieler bereits nach den Einzeln fest.

Die nun, für den Sieg der Gastmannschaft, unbedeutend gewordenen Doppel wurden schließlich noch durch die Doppel Maier/Stach und Gneitig/Dreher zu einem 7:2-Sieg erhöht. Die noch theoretisch vorhandenen Aufstiegsmöglichkeiten der Gastgeber sind damit in Weite ferne gerückt.

Am Samstag, den 19. Juli, kommt es nun zum endgültigen Showdown um den Aufstieg in die Württembergliga. Der TC Westerheim empfängt als ungeschlagener Tabellenführer auf seiner eigenen Anlage den Tabellenzweiten, die SPG Bad Friedrichshall/TC Mockmühl. Diese hat, etwas überraschend, ihr Heimspiel gegen die SPK KV/TB Untertürkheim verloren. Bei einem Heimsieg, dürfte der erhoffte Aufstieg, dann auch rechnerisch dem TC Westerheim nicht mehr zu nehmen sein, trotz des noch ausstehenden letzten Spieltags, am 26. Juli, wo der TC Westerheim dann auswärts beim Heidenheimer SB antreten muss.