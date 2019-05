Herren 30 des TCW starten wieder in der Bezirksliga

Mit neuem Outfit und personeller Erweiterung starten die Herren 30 des Tennisclubs Westerheim in die neue Sommersaison. Bereits im Wintertraining spürten die Spieler und Verantwortlichen des Vereins den frischen Wind im Team. Die Herren 30 starten wieder in die Bezirksliga.

Die Jungsenioren des TCW freuen sich über die Verstärkung und Unterstützung um Mark Diener und Uwe Barth. Beide werden flexibel an Position 6 eingesetzt. Die Vorstandschaft des TCW drückt beiden Spielern die Daumen und wünscht ihnen viel Spaß und Freude in ihrem Team. Besonders freut sich der TCW über die Rückkehr von Gunnar Tews. Er wollte seinen Tennisschläger schon fast an den Nagel hängen, entschied sich aber doch nochmal für den Westerheimer Tennisclub aufzulaufen.

Überzeugt hat ihn wohl der „Mehrwert“ beim Tennisclub. Das restliche Team ist besetzt mit der Nummer eins Ralf Mayer sowie Björn Mucki Schaufler, Jochen Lipke und Carsten Mintus. Sollte jemand verletzungsbedingt ausfallen, stehen die Oldies Wilhelm Mayer und Matthias Ascher als Ersatzspieler zur Verfügung.

Mit Achter-Gruppe in Saison

Mit einer Achter-Gruppe stehen bei den Herren 30 nach langer Zeit mal wieder sieben Spiele in den nächsten Wochen auf dem Programm. Nach dem letztjährigen dritten Gruppenplatz möchte das Team wieder in der oberen Hälfte der Tabelle mitmischen. Neben den sportlichen Erfolgen stehen aber Spaß, Freude und die Zeit mit dem Team und den anschließenden gemütlichen Stunden an oberster Stelle, heißt es seitens des Teams.

Vergangene Woche wurden beim Mini-Trainingslager auf der heimischen Anlage bereits Kondition, Schlagtechniken und Matchpraxis trainiert. Beim anschließenden Grillen stimmte sich die Mannschaft bereits für die bevorstehenden Tennistage ein. Am kommenden Sonntag, 12. Mai, geht es zum ersten Auswärtsspiel des TCW nach Wangen ins Allgäu. Anschließend folgen zwei Heimspiele in Westerheim.