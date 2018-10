Herbstspringen beim SC Wiestensteig: Schurr knapp vor Bühle auf Platz eins

Beim diesjährigen Herbstspringen in Wiestensteig sprangen am Samstag die besten Springer um den Sieg. Wie in den Vorjahren war das Wetter perfekt, und brachte beste Voraussetzungen für die Springer. Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen (auch Veteranen genannt) gab es strahlende Gesichter. Die meisten Springer stellte diesmal der SC Königsbronn.

In der Schülerklasse 7 weiblich holte sich Lilly Kluge vom SC Königsbronn den Sieg. In der Schülerklasse 8 weiblich war es Fiona Schwander und in derselben männlichen Klasse Lukas Stern (beide SC Königsbronn). In der Schülerklasse 9 männlich ersprang sich Kay-Ule Wamsler vom SC Degenfeld den ersten Platz. In der Schülerklasse 10 weiblich war es Layla Kluge vom SC Königsbronn und in derselben männlichen Klasse holte sich Arne Holz vor Quentin Schuhmann (beide SC Degenfeld) den Siegerpokal. In der Schülerklasse 11 männlich holte sich Joe Thajer vom SC Wiesensteig den ersten Platz.

In der Schülerklasse 12 gewann bei den weiblichen Springern Amelie Schneider vom SC Wiesensteig und bei den männlichen Springern Leon Stern vom SC Königsbronn. In der offenen Klasse kämpften Noah Seifried, Valentin Schuhmann (beide SC Degenfeld) und Jonas Hempler vom SC Königsbronn um den ersten Platz. Dort landete Jonas Hempler mit den Weiten von 20,5 und 19 Metern nicht nur auf Platz eins, sondern erreichte auch die Tagesbestweite und mit großem Abstand auch die Bestpunktzahl des Tages. Noah Seifried wurde auf Platz zwei verwiesen und hinter ihm Valentin Schuhmann auf Platz drei.

Bei den erwachsenen Springern, die allesamt aus Spaß springen, erreichte das „Känguru“ und „Springurgestein“ Markus Schurr nur knapp vor Jochen Bühle den ersten Platz. Jochen Bühle, welcher als einziger mit dem bekannten V-Stil die Schanze runter kam, musste sich wegen einem halben Meter geschlagen geben und landete somit nur auf Platz zwei und Holger Frank auf Platz drei (alle vom SC Wiesensteig).