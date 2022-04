Hauptversammlung der VdK Ortsgruppe Westerheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die VdK Ortsgruppe Westerheim hat sich zu ihrer Hauptversammlung im Westerheimer Gasthaus Rössle zusammengefunden. Unter anderem wurde der Ortsvorsitzende Bernhard Walter in seinem Amt bestätigt.

Walter berichtete: „Leider hatte auch das ,Corona-Jahr 2021’ uns alle fest im Griff, so dass man keine großartigen Unternehmungen starten konnte. Am meisten tat uns weh, dass unsere 70-Jahr-Feier erneut der Pandemie zum Opfer fiel. Die fällige Mitgliederversammlung konnte erst am 16. September 2021 stattfinden. Unsere ,5 Foren’ (kleine Ausflüge) konnten auch nur teilweise verspätet durchgezogen werden. Aber immerhin fanden alle statt, auch wenn zu anderen Zeitpunkten. Eine erfreuliche Mitteilung war, dass wir den Mitgliederrekord von 1952 mit 95 Mitgliedern eingestellt haben. Wir haben nun zur Zeit genau 100 Mitglieder.“

Weitere Berichte waren der Kassenbericht vom Kassierer Gerhard Schwenk und der nachfolgende Kassen-Revisionsbericht von Kassenrevisor Erwin Barth. Barth bescheinigte eine ausgezeichnete Kassenführung und bedankte sich bei Gerhard Schwenk.

Dietmar Baumeister übernahm die Entlastung des Vorstandes und die anschließenden Wahlen. Die Entlastung war einstimmig. Die nachfolgenden Wahlen verliefen reibungslos, da die Kandidaten bereits im Vorfeld ihre Zustimmung gaben. In der alten und neuen Führungsriege sind: 1. Vorsitzender Bernhard Walter, Stellvertr. Vorsitzender Helmuth Kneer, Kassierer Gerhard Schwenk, Schriftführerin Susanne Eichert, Frauenbeauftragte Theresia Kneer, Obmann Heinz Rettig, Revisoren Theresia Rettig und Erwin Barth. Wahlleiter Dietmar Baumeister und Vorsitzender Bernhard Walter bedankten sich bei allen Gewählten sehr herzlich. Ein weiterer Dank galt dann dem Wahlleiter Dietmar Baumeister.

Ein weiterer Schwerpunkt war der Festakt „70 Jahre VdK in Westerheim“. Dies führte zu einer Diskussion, da ein Antrag auf Verlegung auf das Jahr 2025, also dann 75 Jahre VdK, eingegangen war.

Diesem Antrag wurde nicht gefolgt, da die Vorbereitung für dieses Jahr bereits weit fortgeschritten sind. Der Festakt findet im Rasthaus der Schertelshöhle am 7. Juli 2022 statt. Dies ist exakt 70 (plus 2 Corona-Jahre) nach dem ersten Eintragung in das Protokollbuch. Hier gilt bereits jetzt die Einladung an alle die dem VdK gewogen sind.

Es wurde bereits festgelegt, wie der Ablauf in etwa erfolgen soll, auch die Einladungsliste und weitere Aktionen sind besprochen. Natürlich darf dann auch, für die interessierten Gäste, ein Höhlenbesuch nicht fehlen.