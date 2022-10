Hauptübung Freiwillige Feuerwehr Westerheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Oktober führte die Feuerwehr Westerheim, bei schönstem Wetter, ihre jährliche Hauptübung durch. Eingefunden hatten sich viele Zuschauer, die gespannt auf das Eintreffen der Wehrleute warteten. Punkt 16 Uhr fuhr das erste Einsatzfahrzeug von dreien in die Donnstetter Straße zu einem landwirtschaftlichen Hof, aufgrund der Meldung über „Piepser“. Einsatzstichwort: „Rauchentwicklung in Scheune und eingeklemmte Person“. Vor Ort fanden sie einen herabgestürzten Strohballen vor, unter welchem eine Person eingeklemmt war. Der Einsatzleiter machte sich ein Bild von der Situation und bekam vor Ort die Info, dass Personen in der Scheune festsaßen. Dies waren vier spielende Kinder, die aufgrund geringer Sicht und starkem Rauch wegen Brandes ohne fremde Hilfe die Scheune nicht mehr verlassen konnten. Bei Schweißarbeiten im Keller hatte sich ein Feuer gebildet. Der Atemschutz hat sich auf die Situation vorbereitet, um die Kinder in der Scheune zu befreien, parallel wurde die eingeklemmte Person im Hof betreut. Die verletze Person wurde mit Hilfe von Lufthebekissen und unter Betreuung des Rettungsdienstes, von der schweren Last des Strohballens befreit. Zur Sicherheit, dass das Feuer nicht auf angrenzende Häuser übergreifen kann, wurden Riegelstellungen aufgebaut. Um diese mit ausreichend Wasser zu versorgen, wurde eine 2. Wasserversorgung vom Löschteich in der Ortsmitte zum Einsatzort verlegt.

Die Einsatztruppe des Atemschutzes drang in die Scheune ein und machte sich auf die Suche nach den festsitzenden Personen. Diese wurden schnell und ohne Verletzungen ebenfalls an den Rettungsdienst übergeben. Während der Rettung konnte auch gleich der Brandherd gelöscht und „Feuer aus“ gemeldet werden. Allerdings ergab sich eine weitere Schwierigkeit, der Schweißer wurde noch in der Scheune vermisst. Das zweite Atemschutzteam machte sich bereit, während das erste Team sich mit der Wärmebildkamera, ohne diese wäre bei dem starken Rauch keine Orientierung möglich, in den Keller der Scheune begab. Das zweite Team rückte an, um die bewusstlose, vermisste Person zu retten und an den Rettungsdienst zu übergeben, was auch erfolgreich gelang. Nach der erfolgreichen Übung wurden die Fahrzeuge wieder Einsatzbereit gemacht. Am Abend folgte ein Lob an alle Einsatzkräfte für den reibungslosen Ablauf an diesem Tag. Großer Dank gilt Andreas Rauschmaier und dem ASB.