Hauptübung: 15 Personen sind bei Brand in Sängerheim zu retten

Die diesjährige Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Westerheim hat am Samstag in der Eichstraße stattgefunden. Geübt für den Ernstfall wurde beim Sängerheim. Dort wurde folgendes Szenarium angenommen: Ein Brand war in dem Vereinsheim der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim ausgebrochen und das Feuer breitete sich aus. Zu retten galt es 15 eingeschlossene Personen und sie vor allem über Leitern ins Freie zu bringen und den Sanitätern zu übergeben.

Vor den Augen vieler interessierter Zuschauer fand der angenommene Brand und die Hauptübung am Samstag bei herrlichen Herbstwetter statt. Ein Schwelbrand im Dachgeschoss, ausgelöst durch einen Defekt an der Gastherme, wurde angenommen. Der Brand wurde erst bemerkt, als das Treppenhaus komplett verraucht war und der Fluchtweg über das Treppenhaus nicht mehr möglich war. Im Aufenthaltsraum fand zu dieser Zeit ein Probenachmittag der Florenteenies gemeinsam mit den Picolinies statt.

15 Personen eingeschlossen

Die etwa 13 Jugendliche sowie zwei Betreuer waren durch den Rauch im Treppenhaus in dem bis dahin rauchfreien Raum eingeschlossen. Wie schon in den vergangenen Jahren kommentierte Kommandant Andreas Priel die Vorgehensweise bei dem Einsatz und gab den interessierten Zuschauern – darunter viele Kinder – viele Informationen.

Er vermittelte den Gästen auch, was sich im Inneren des Gebäudes abspielte, da Atemschutzträger dort zugange waren. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren schon angenommene Flammen aus dem Dach des Gebäudes sichtbar und auch Rauch drang aus dem Sängerheim. Bei der weiteren Erkundung um das Gebäude machten sich die eingeschlossenen Personen durch ein offenes Fenster bemerkbar.

Angriffstrupp legt los

Der Angriffstrupp begab sich unter Atemschutz und mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet zur Brandbekämpfung ins Dachgeschoss, sie fanden jedoch auf dem Weg dorthin im Treppenhaus eine bewusstlose Person, die sie sofort ins Freie trugen. Danach übergaben sie diese an die bereitstehenden Kameraden zur weiteren Betreuung, um selbst wieder zur Brandbekämpfung vorzudringen. Bei der Suche nach dem Brandherd in dem verrauchten Gebäude wurden sie durch einen zweiten Atemschutztrupp unterstützt. Gegen Ende kam es hier aber zu einem Zwischenfall: Starker Druckverlust an einem Atemschutzgerät, wodurch der Sicherungstrupp, der immer im Notfall draußen bereitsteht, nach innen musste, um den Kameraden zu Retten.

Parallel zur Brandbekämpfung wurde an die offenen Fenster an der Ostseite des Gebäudes Leitern aufgestellt und ein weiterer Atemschutztrupp begab sich zu den eingeschlossenen Personen. Durch eine Riegelstellung sowie einem Lüfter wurde im Innern des Raumes versucht, diesen so lange wie möglich rauchfrei zu halten, um Zeit für die Rettung der Personen über die Leiter zu gewinnen.

DRK Laichingen hilft mit

Das ebenfalls anwesende DRK aus Laichingen übernahm die geretteten Personen, betreute sie und behandelte sie wegen den Rauchvergiftungen und auch wegen einer Schockwirkung. Zur Sicherheit, dass das Feuer nicht auf angrenzende Häuser übergreifen könnte, wurden Riegelstellungen aufgebaut. Um diese mit ausreichend Wasser zu versorgen, wurde eine zweite Wasserversorgung vom Löschteich in der Ortsmitte zum Einsatzort verlegt.

Manöverkritik und Abschluss

Bei der anschließenden Übungskritik im Rössle konnten Kommandant Andreas Priel und der stellvertretende Kommandant Rainer Straub auf eine gut verlaufene Übung zurückblicken. Sie zogen ein insgesamt positives Fazit. „Mit dem Sängerheim hatten wir ein interessantes Übungsobjekt. Dafür möchten wir uns bei der Chorgemeinschaft herzlich bedanken, die uns das Gebäude zur Verfügung stellten und auch Personal bereitstellten.“ Hervorzuheben sei die gute Zusammenarbeit mit den Rettungskräften des DRK, weshalb Kommandant Priel Dank auch den Sanitätern aus Laichingen und der Region galt. Einige Gemeinderäte waren unter den Zuschauern, ferner einige Donnstetter Wehrmänner, die gleich im Anschluss an einen Einsatz in Römerstein die Übung in Westerheim verfolgten.