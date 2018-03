Halb Westerheim wandert zur Schertelshöhle

Eine riesige Schar Kinder und deren Familien hatten sich am Palmsonntag bei der Loretto-Kapelle in Westerheim versammelt, um bei frühlingshaftem Wetter gemeinsam vier Kilometer über den Westenberg zur Schertelshöhle zu wandern. Die Zählung ergab etwa 160 kleine „Selbstläufer“ oder bequemer kutschierte Kinderwagen-Insassen.

Die Wanderführer Jürgen Weber und Dennis Wahl geleiteten die gutgelaunte Schar ab 13 Uhr durch die erwachende Natur. Vorbei an letzten Schneeresten und zaghaft sprießendem Grün der Wiesen zog ein langer Tatzelwurm aus fröhlichen Menschen zum Waldrand an die Jägerswiese. Dort bekamen alle Kinder einen Chip für das spätere Ostergeschenk. Sonnenterrasse und Bänke neben dem Höhlenspielplatz waren schnell belegt, und eine dichtgedrängte Besucherschar staute sich erwartungsvoll auf. Vorstand Richard Baumann schickte dann nach kurzer Begrüßung die erste Gruppe der Kleinen bis sieben Jahre mit je einem erwachsenen Begleiter ins Suchgebiet „Klein“. Die größeren Kinder bekamen etwas schwierigeres Terrain zugewiesen. 160 Eier (ein Anruf beim Wanderführer hatte den Bedarf geklärt) waren durchnummeriert und in kleinen Holzwolle-Nestern rundum in der Natur versteckt worden. Schnell waren alle Nester entdeckt und die stolzen Finder versammelten sich wieder auf der Sonnenterrasse.

Verlosung mit „Willi“

Das Schertelshöhlen-Urgestein Willi Baumeister bat zunächst um Handzeichen, wer hier schon als Kind bei der Glücksradverlosung gewesen sei, und jetzt als Erwachsener seine eigenen Kinder hergebracht habe. Geschätzt ein Drittel der Wartenden zeigte sich als Wiederkehrer, welche die alte Tradition mit der nächsten Generation weiterführten: Palmsonntag geht es an die Schertelshöhle!

Dann startete auch schon die Verlosung. „Willi“ gab den Ziehungsleiter und Tom Louis Farnhamer von den „Jong Bära“ drehte das Glücksrad. Am Mikrofon bei Richard Baumann durften die 20 glücklichen Gewinner dann jeweils ihren Namen und Wohnort verraten. Fortuna war gerecht: Zehn Schachteln Katzenzungen wurden von Kindern aus Westerheim erhascht. Die anderen zehn Schachteln gingen je einmal nach Deggingen, Drackenstein, Merklingen, Mühlhausen, Steißlingen, Zainingen und Zell. Aus Ehingen stammten gleich drei Gewinner. Verlierer gab es aber keine. Denn alle kleinen Wanderer durften sich zum Abschluss mit dem Chip ihr Osterhasen-Geschenk-Tütchen abholen.

Die freiwilligen Helfer vom Höhlenverein hatten den ganzen Nachmittag ordentlich zu tun. Im Akkord brutzelten die legendären „Höhlen-Roten“ auf dem Grill. Das Küchenteam kam dabei ordentlich ins Schwitzen. Heißgelaufen ist der Zapfhahn zwar nicht, aber kaum heiß gespült kamen die Gläser schon wieder in den Einsatz. Die Kuchentheke wurde rasch geplündert und auch die bunten Ostereier wurden gern vernascht. Menschen und auch einige Vierbeiner waren rundum zufrieden. Viele der Anwesende dankten dem Höhlenverein und dessen Ehrenamtlichen, die sich wie immer mächtig ins Zeug gelegt hatten, um ihren Gästen unbeschwerte Stunden zu schenken.

Die ersten Bienen flogen aus

Nur die Schertelshöhle selbst hatte vom Trubel nur wenig und vom Sonnenschein fast nichts abbekommen und spielte eine Schattenrolle. Das Steinerne Haus präsentierte seine große Eingangshalle gar noch als eisiges Loch mit Stalaktiten und Stalagmiten aus Eiszapfen samt Glatteis und Rutschgefahr. Aber draußen blühten Stinkende Nieswurz (die unscheinbare Schwester der Christrose) und Seidelbast. Und die ersten Bienen flogen aus. Der letzte Rest vom Winter wird dann auch bald nur noch Geschichte sein.

Lediglich das Parkplatz-Chaos am Wanderparkplatz Schertelshöhle sorgte für Verärgerung. Nach Holzeinschlag hatte man die Langstämme entlang der Wiesenränder aufgestapelt und dadurch die bei Festbetrieb üblichen Rasenstellflächen verbaut. Notgedrungen wurden dann frühe Besucherfahrzeuge von späteren Gästen mit deren Autos eingekesselt.