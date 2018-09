Höhlenverein wünscht sich WLAN

Das Arbeitsjahr der Höhlenführer der Westerheimer Schertelshöhle geht vom 15. Mai bis zum 29. September. Da dieser Schlusszeitpunkt bald erreicht ist, könne schon ein Resümee gezogen werden, so der Westerheimer Höhlenverein in einer Mitteilung, der sich für die Zukunft WLAN an der Höhle wünscht.

Der Verein teilt mit, „dass der aktuelle wieder ein sehr arbeitsreicher Jahresabschnitt war“, und er freut sich, „dass dieser bis jetzt ohne Unfälle und schwerwiegende Situationen gemeistert wurde“. Der Beginn ab Mitte Mai sei sehr zögerlich verlaufen und die Besucher kamen eher spärlich. „Die Sonntage waren zwar gut besucht, die Werktage jedoch hinkten hinterher.“ Das änderte sich jedoch mit Beginn der Sommerferien. Ab hier wurden die Besucher häufiger, es kamen hauptsächlich Familien mit Kindern.

In der Zeit vor den großen Schulferien in Baden-Württemberg seien aber viele Schulklassen in der Höhle zu Besuch gewesen. „Wir geben diesen Besuchen einen hohen Stellenwert – um das Bildungsprogramm der Schulen zu unterstützen; anderseits ist dies auch Werbung für die Schertelshöhle.“ Bei den allgemeinen Führungen höre der Höhlenverein immer wieder von teilnehmenden Erwachsenen, „dass sie als Schüler bereits hier waren“.

Ab den Sommerferien, also ab Ende Juli, hatte der Höhlenverein alle Hände voll zu tun. Den Schwerpunkt bildeten vor allem Familien mit Kindern, aber auch Großeltern mit Enkeln waren zahlreich vertreten. „Die wunderbare Lage der Höhle, das herrliche Wetter, die gute Luft und der vernünftige Service begeistern unsere Besucher“. Der Höhlenverein nimmt auch an, dass der steigende Tourismus „bei uns im Ländle“ die Besucherzahlen in der Höhle steigen lässt.

Der Höhlenverein könne es sich aber nicht erlauben, nun „auf der faulen Haut zu liegen“: Verschiedene Wartungsarbeiten liegen vor dem Verein und weiterhin seien Sonntags- und Feiertagsdienst zu leisten. Außerdem soll die Höhle im Stufenbereich gereinigt und sollen Wege mit Kies neu auslegen werden; auch Bäume im Hofbereich sollen ausgelichtet werden, damit sie mehr Licht erhalten. Auch die beiden Blumenwiesen, die von Josef Sailer angelegt wurden, sollten dringend gewartet werden. Was der Verein sich ebenso wünscht: eine Ladestation für E-Bikes und offenes WLAN. Dies wäre „sehr wichtig“, da es bei der Höhle keinen Handy-Empfang gibt.