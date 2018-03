Gute Resonanz beim verkaufsoffenen Sonntag

Ein verkaufsoffener Sonntag hat in Westerheim stattgefunden. Trotz des schlechten Wetters kamen am Sonntag in einigen Geschäften mehr Kunden als erwartet, um sich in den Läden beraten zu lassen oder etwas zu kaufen.

So hieß es etwa bei Walter Schuhe Mode Sport und Kondor Tours im Anschluss an die Veranstaltung. Die gute Resonanz könnte an den Rabatten gelegen haben, die bis zu 20 Prozent betrugen, oder aber auch den Gewinnspielen, wie es bei Kondor Tours eines gab. Bei dem Gewinnspiel waren Reisegutscheine oder kleine Sachpreise zu gewinnen.

Das Interesse bei Rehm Landmaschinen fiel in etwa wie in den Vorjahren aus. Die Geschäftsleute waren mit der Aktion durchweg zufrieden. Auch wenn ein Kauf mal nicht zustande kam, so konnten doch neue Kundenkontakte geknüpft werden, wie von Farben Priel zu erfahren war. Federführend für das Unterhaltungsprogramm war Schlosserei, Klein-und Gartengeräte und Landmaschinen von Richard Rehm zuständig. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Musikkapelle Westerheim. Desweitern waren die Musiker auch für die Bewirtung mit Würsten sowie Kaffee und Kuchen zuständig.

Zusätzlich konnten die Besucher auch beim Gasthof Adler ihren Hunger mit bayerischen Spezialitäten stillen. Auf den nächsten verkaufsoffenen Sonntag freuen sich schon viele der Gäste, dann hoffentlich bei schönerem Wetter.