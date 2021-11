Gut für den Winter gerüstet: Mehr Schutz für Kinder

15 Raumluftreiniger in Westerheim eingetroffen. Beschluss des Gemeinderats ist umgesetzt.

Pünktlich zu den Herbstferien erreichte ein Lastwagen mit einer ganz besonderen Fracht die kleine Biosphärengemeinde Westerheim. An Bord befanden sich insgesamt 15 Raumluftreiniger für das Haus für Kinder und die Schule am Sellenberg.

Der Gemeinderat hatte dieser Lieferung nach der Sommerpause in seiner Sitzung im September den Weg bereitet. „Nun zeigt es sich, wie wichtig die Entscheidung war, diese Geräte zu beschaffen“, erklärt Bürgermeister Hartmut Walz im Blick auf das immer noch grassierende Coronavirus und auf die steigenden Hospitalisierungszahlen sowie die neu erreichte Warnstufe.

Intensiv mit Filtern befasst

Die Gemeindeverwaltung hat sich während des Sommers intensiv mit Raumluftreinigern sowie dem dazugehörigen Förderprogramm auseinander gesetzt. „Wir sind froh, nun mit der Firma innofluid aus Kuchen einen verlässlichen Partner gefunden zu haben, der uns während des gesamten Beschaffungsprozesses sehr gut beraten hat“, ergänzt Walz.

Vor der Entscheidung im Gemeinderat habe die Gemeinde mehrere Angebote eingeholt. Sie hat zwei Geräte von verschiedenen Herstellern unter Realbedingungen getestet und die Geräte in der Sitzung vorgestellt. Dies habe dann am Sitzungsabend die Entscheidungsfindung für die Räte sehr erleichtert.

Luftfilter auch für die Arche Noach

Besonders freut Walz, dass sich auch der katholische Kirchengemeinderat für die Beschaffung von Raumluftfiltern für den Kindergarten Arche Noach ausgesprochen hat. So habe man nun in der gesamten Kinderbetreuung in Westerheim den gleichen Hygienestandard.

„Die Gemeinde Westerheim ist nun sehr gut auf den nahenden Winter vorbereitet. Nun liegt es an der Bürgerschaft, tätig zu werden und sich impfen zu lassen. Denn nur mit einer vollständigen Impfung schaffen wir es, die Pandemie auch zu beenden und unsere Mitmenschen zu schützen“, unterstreicht Walz, der sich als vollständig Geimpfter auch seiner Vorbildfunktion in der Bevölkerung bewusst ist.