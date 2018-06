Gut besuchte Vernissage in Westerheim

Vor allem die großen Werke von Manuela Uhlmann, die auch in den verschiedensten Rottönen gehalten sind, haben die Besucher ihrer Vernissage am vergangenen Freitag bei Manuela Uhlmann zuhause in Westerheim in der Falkenstrasse beeindruckt. Gut besucht war die Schau, bei der die Künstlerin die Gäste herumführte und ihnen auch den Entstehungsprozess der Bilder erklärte. Am 12. und 13. Oktober gibt Manuela Uhlmann beim VBW einen Malkurs. An diesem Abend gingen schon die ersten mündlichen Anmeldungen bei ihr ein. Weitere Bilder von ihr sind zur Zeit auch bei beim Creativ-Treff in Laichingen ausgestellt.