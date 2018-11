Großauftrag in China – Westerheimer Firma vergrößert sich

Die Bernd Meffle Kunststoffverarbeitung GmbH an ihrem Standort im Industriegebiet Aufsee in Westerheim ist größer geworden. Seniorchef Bernd Meffle und seine Söhne Thomas, Andy und Christian konnten die südlich angrenzende Fläche der Zimmerei Moser erwerben. Gut 5000 Quadratmeter groß ist das Areal, auf dem eine Halle mit rund 2500 Quadratmeter Nutzfläche steht. „Wir sind froh, dass wir die Zimmerei-Werkstatt von Hans Moser kaufen konnten. So haben wir Erweiterungsmöglichkeiten“, erklärt Bernd Meffle.

Mit ein Grund für den Kauf sei die derzeit sehr gute Auftragslage der Firma Meffle gewesen, auch dank eines Großauftrags aus China, erklärt Firmenchef Bernd Meffle, der das Unterhnehmen zusammen mit seinen Söhnen Thomas (Vertrieb und Projektleitung), Andy (Controlling, Finanzen, Personal) und Christian (Qualitätsmanagement, Betriebsablauf) leitet. „Wir sind an die Grenzen unserer räumlichen Kapazitäten angelangt. Die aufgekaufte Fläche und die Halle tun dem Unternehmen und dem Betriebsablauf gut“, legt Bernd Meffle dar. Jetzt könnte effizienter gearbeitet werden, das Lager verlegt und die Produktionsabläufe verbessert werden.

Im Internet zum Vekauf ausgeschrieben

Seit einigen Monaten waren die Werkstatt und das Gelände von Zimmermeister Hans Moser im Internet zum Verkauf ausgeschrieben, der zum Jahresbeginn seinen Betrieb einstellte, nachdem kein Nachfolger für eine Übernahme zu finden war. Eine acht Meter breite Gemeinschaftsstraße hat die Zimmerei von den Produktionshalle bislang getrennt, sie dient jetzt als weitere Zufahrt. Zudem können mehr Parkmöglichkeiten für die Beschäftigten ausgewiesen werden, auch da sei die Firma Meffle an ihre Grenzen gestoßen.

Die alte Regel „Wenn ein Grundstück käuflich ist, soll man zuschlagen“ habe er befolgt, meint Bernd Meffle und betont, dass der Kauf allen Beschäftigten diene. „Er zahlt sich langfristig für alle Mitarbeiter aus. Ein gesundes Wachstum ist jetzt möglich“, ergänzt Thomas Meffle. Fest gehalten werde an der gemeindlichen Kaufsoption von Gewerbeflächen auf der anderen Seite der Straße.

4500 Tonnen Rohmaterial

Seit 1976 produziert die Meffle Kunststoffverarbeitung GmbH in Westerheim Kunststoffteile in allen Variationen und Farben. 150 Mitarbeiter produzieren und verarbeiten im Jahr rund 4500 Tonnen Rohmaterial in Kunststoffformen. Klein angefangen hatte einst das Unternehmen.

In Wiesensteig in einer Garage steckt die Keimzelle eines heute weltweit agierenden Systemanbieters für thermoplastische Kunststoffe. Dort hatte sich Bernd Meffle 1972 selbständig gemacht und mit einer Spritzgießmaschine losgelegt, und zwar so gut, dass 1976 ein Wechsel auf die Alb erfolgen konnte. Der Erfolgskurs konnte Öl- und Wirtschaftskrisen standhalten, die Firma konnte sich gut weiterentwickeln.