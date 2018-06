Gotthilf Fischer als Nachfolger?

„Hoch soll unsere Fasnet leben, rufen wir durch’s ganze Haus.“ So haben die Sänger der Chorgemeinschaft Fasnet Westerheim bei ihrer lustigen Singstunde am Mittwochabend lautstark gesungen. Diese stand unter dem Motto „Wir haben den Bogen raus“ und selbstbewusst demonstrierte die muntere Sängerschar in einem bunten Programm, dass sie tatsächlich den Bogen raus hat. Inhaltlich drehte sich die Fasnet beim Chor um den anstehenden Dirigentenwechsel, denn nach mehr als 30 Jahren wird Chorleiter Fritz Kneer im Sommer den Dirigentenstab abgeben.

Doch die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim bekommt einen prominenten Nachfolger, wie einem lustigen Sketch zu entnehmen war. Maria Baumann, Elfriede Baumeister und Felix Wiedmann ließen in ihrer heiteren Einlage in einem Call-Center nach mehreren Telefonaten mit Bewerbern aus der gesamten Republik wissen, dass niemand Geringeres als Gotthilf Fischer aus dem Remstal von Herbst an dem Westerheimer Chor vorstehen wird - und das noch kostenlos.

Dass der Dirigentenposten beim Westerheimer Chor äußerst begehrt ist, zeigten die vielen Anfragen in dem Sketch. Verwechslungen und Missverständnisse blieben bei den Telefonaten nicht aus. So wollte etwa ein Kandidat aus Bad Homburg auf sein Gehalt verzichten, dafür aber ordentlich Spesen und einen zweitägigen Verdienstausfall für An- und Rückfahrt. Eine Bewerberin dachte, dass „e. V.“ für evangelisch stehe, bekam dann aber gesagt, das stehe für „echt Fritz“. In einem kleinen Streitgespräch mit seinen Kolleginnen machte Felix Wiedmann deutlich, dass nach den vielen Jahren endlich eine Frau vor der Sängerschar steht - dann aber mit den Männern in der ersten Sitzreihe.

Doch noch weitere heitere Programmnummern waren neben Gesangs- und Schunkelrunden geboten. „Mir hen da Bogen raus, mit und ohne Klaus“, meinte Maria Baumann bei der Begrüßung und lud zu einem Rap-Gesang zu „Bogen“ ein. Karl Wiedmann erinnerte in der Bütt an die Jugendzeit, als die Buben mit Pfeil und Bogen auch durch Krautgärten zogen und damals schon „den Bogen raus hatten.“ „Oh Wien, oh liebes Wien, dir sei ein Glas geweiht“, meinte Roswitha Schreck in ihren Lobpreisungen und ließ das Glas auf Wien und Komponist Mozart erheben.

Ein Wellness-Programm demonstrierten Elfriede Baumann, Maria Baumann als Krankenschwester und Felix Wiedmann als Patient in einem weiteren Sketch, der ebenfalls einen Lachtreffer darstellte. Viele anstrengende Anwendungen müsste der Gast über sich ergehen lassen und dabei immer ein Glas Wasser trinken.

Immer wieder war der Schlachtruf „Hudel wisch“ zu hören, ziehen die Chormitglieder bei den Fasnetsumzügen in Hohenstadt und Westerheim als „Hudelwisch-Weiber“ mit ihren Putzlappen durch die Straßen. Originell war auch das von Martin Baumeister verfasste Lied „Fasnet im Sängerheim“, zu dem die Sänger aufgeblasene Papiertüten zerknallten, was einen besonderen rhythmischen Effekt zur Folge hatte.

Verirrt hatte sich in das Sängerheim US-Präsident Trump mit seinen gelockten blonden Haaren, der dort in der Person von Dietmar Baumeister stolz und angeberisch verkündete: „Ich habe den Bogen raus“. Zum Motto der lustigen Singstunde gab es noch weitere ausgefallene Kostüme. Aufgetaucht im Sängerheim sind zudem drei Maskierte, die ihren Schabernack mit den Narren trieben, vor allem mit Ingo Hiller als Gemeinderat.